Ne işte ne okuldalar

Her dört gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtilirken, gençlerin en verimli dönemlerinde sistemin dışına itilmesinin endişe verici olduğu ifade edildi.

Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerin sayısı artmaya devam ediyor. Resmî verilere dikkat çekilerek, ekonomik kriz, istihdam oluşturmayan büyüme modeli ve eğitim politikalarındaki sıkıntılar sebebiyle gençlerin en verimli dönemlerinde eğitim ve üretim zincirinin dışına itildiği, tablonun gelecek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin, istihdam sağlamayan büyüme modelinin ve yanlış eğitim politikalarının en ağır bedelini gençlerin ödediğini belirtti.

Bu tablo endişe verici

Resmi verilere göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun yüzde 23,6’sı ne eğitim aldığını ne de bir işte çalıştığını belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti: “Bu gri alan, yaş grubu genişledikçe daha da ürkütücü bir hal alıyor. 15-29 yaş grubunda yüzde 26,6 olan bu oran, 15-34 yaş grubuna gelindiğinde yüzde 28,2’ye ulaşıyor. Yani ülkemizde en verimli çağındaki neredeyse her dört gençten biri tamamen sistemin dışına itilmiş durumda. Karşımızdaki bu tablo, geleceğimizin bizzat mevcut politikalarla gözden çıkarıldığının açık kanıtıdır. Gençler, en dinamik dönemlerinde eğitim ve üretim zincirinin dışına itiliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) nüfusun geldiği nokta endişe verici.”

Adımlar yetersiz kalıyor

Genç nüfusun üretim zincirine dahil edilememesinin sadece bir işsizlik sorunu değil, aynı zamanda toplumsal risk olduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, “Yalnızca günü kurtarmaya odaklanan adımlar yetersiz kalıyor. Üniversite mezuniyeti sonrası evde bekleyen, ne bir okul sırasında yer bulabilen ne de bir iş kapısı aralayabilen yüz binlerce gencimizin enerjisi heba ediliyor. Gençlerin ruhsal ve ekonomik olarak çöküşüne neden olan bu yönetimsel zafiyeti giderecek, özellikle genç kadınların güvenceli istihdama katılımını sağlayacak acil bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Kamu yararı ve gençlerimizin geleceği adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Ankara - Anka