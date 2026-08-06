İtalyan Nicolas da İslâm’ı seçti, “Yasin” ismini aldı

İtalya vatandaşı Nicolas Di Stefano, Beyoğlu İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile İslâm dinini kabul etti.

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