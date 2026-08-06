İtalyan Nicolas da İslâm’ı seçti, “Yasin” ismini aldı

06 Ağustos 2026, Perşembe 12:02
İtalya vatandaşı Nicolas Di Stefano, Beyoğlu İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile İslâm dinini kabul etti.
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Di Stefano, İslâmiyet’i kendi araştırmaları sonucunda tanıdığını ve yaptığı incelemelerin ardından Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.
Merasim öncesinde İlçe Müftüsü Tahir Erçin, Nicolas Di Stefano ile bir süre sohbet ederek İslâmiyet’i kabul etme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni hayatının hayırlara, huzura ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.
Daha sonra şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Nicolas Di Stefano, “Yasin” ismini aldı.
Haber Merkezi
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