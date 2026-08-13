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13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Genç nüfusumuz tehlikede

13 Ağustos 2026, Perşembe 03:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de doğurganlık hızının 2025’te 1,42 çocukla Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, “Genç nüfusumuz var söylemleri hikâye hâline geliyor” dedi.

Doğurganlık hızının 1,50’nin altında olduğu il sayısının 2017’de 4 iken 2025’te 59’a çıktığını, 76 ilde ise nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1’in altında kaldığını aktaran Yılmaz, mevcut eğilimin sürmesi halinde bugün yüzde 24,8 olan çocuk nüfus oranının 2100’de yüzde 9,9’a kadar gerileyebileceğini söyledi. Nüfus politikalarında uzun vadeli ve bütüncül bir döneme ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, diğer taraftan “2028 yılında kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40’ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Doğurganlığın artırılması istenirken kadınların iş gücüne katılımının da yükseltilmesinin hedeflenmesi, annelerin üzerindeki çocuk bakımı ve çalışma yükünün nasıl hafifletileceği sorusunu gündeme getirdi.

Haber Merkezi

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