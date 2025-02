56 yıllık bir gönül hikâyesi... Umudun, cesaretin ve adaletin sönmeyen meşalesi

GÜRKAN AVCI - İNOSAM Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Yeni Asya,

Tam 56 yıldır kalplerimizde bir iz, ruhumuzda bir seda oldunuz. Her bir sayfanız, özgürlüğün, demokrasinin mısraları oldu. Sizler, bu topraklarda umudun, cesaretin ve adaletin sönmeyen meşalesisiniz. Sizler sadece bir gazete değil, bir gönül hikâyesi oldunuz. Her bir kelimenizle, kalplerimizde yankı buldunuz, her bir yazınızla umudumuzu okşadınız. Karanlık zamanlarda bize yol gösterdiniz, ışık oldunuz, sağduyumuz oldunuz.

Bu 56 yıl, bir ömür gibi geçti, ama sizinle geçen her gün güzeldi. Her sabah, evimize girdiniz ve gün sizinle başladı, her akşam sizinle bitti.

Sizler, Türkiye’nin vicdanı, bu milletin sesi oldunuz. Her bir kalem darbeniz, her bir manşetiniz, bu toprakların sevdasını, bu milletin aşkını yazdı.

Bu özel günde, sizlere minnettarlığımı ifade etmek, ne kadar zor olsa da, kalbimden gelen en samimi duygularla size teşekkür etmek istiyorum.

Siz, bizim gönül dostumuz, kalem kardeşimiz oldunuz. Bu 56 yılı kutlarken, sizler, bizim için sadece bir gazete değil, bir duruş tarzı, bir direnç, bir umuttunuz. Bu özel yıldönümünüzde, sizlere sonsuz saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum.

Daha nice 56 yıllara, daha nice umutlara kucak açmanız dileğiyle... Sevgiyle, saygıyla, minnetle...