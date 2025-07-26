İngiltere de iki devletli çözümden yana - “İngiltere, Filistin’i tanıyabilir”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’de insani felaket yaşandığını belirterek, bir ateşkesin Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm yoluna girmeyi sağlayacağını vurguladı.

Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit

Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de yaşanan acı ve açlığın, tarif edilemez ve savunulamaz bir durumda olduğunu kaydetti. Alman ve Fransız liderlerle acil durum görüşmesi yapacağını belirten Starmer, “Kalıcı barış için tüm gerekli adımları bir araya getirmek için çalışırken, ölümleri acilen durdurmak ve insanların çaresizce ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını görüşeceğiz. İsrail’in bu gidişatı hemen değiştirmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın Gazze’ye girmesini gecikmeden sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz” açıklamasını yaptı. Londra - aa

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“İngiltere, Filistin’i tanıyabilir”

Birleşik Krallık hükümeti, Filistin devletini tanıma yönündeki kararlılığını tekrarladı. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, LBC Radyosu’na yaptığı açıklamada, tanımanın “İsrail ile iki devletli çözüme ve kalıcı barışa giden yolda gerçek bir adım” olması gerektiğini söyledi. Reynolds, Filistin’in tanınmasının İşçi Partisi’nin seçim manifestosunun bir parçası olduğunu ancak bunun “anlamlı” bir zemine oturması gerektiğini belirtti. Bakan ayrıca, İngiltere’nin Gazze’deki “tahammül edilemez duruma” karşılık olarak İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldığını hatırlattı.

Haber Merkezi