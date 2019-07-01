AYM’de ihsas-ı rey tartışması

Anayasa Mahkemesi (AYM), ihsas-ı rey iddialarını gazeteci ve akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararlarını örnek göstererek yalanladı.

AYM bu sabah saatlerinde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ihsas-ı rey tartışmalarına yol açan kurum içi bilgi notlarının sadece ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararlarında değil, ihlal kararlarında da yer aldığını açıkladı. Millî Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen hukukçu Levent Mazılıgüney, yaptığı Twitter paylaşımlarıyla Anayasa Mahkemesi’nin aldığı ve alacağı kararlarda ‘ihsas-ı reyde’ bulunduğunu iddia etti. Adalet Bakanlığı’nın hukuk sözlüğüne göre ihsas-ı reyin iki anlamı var: Tarafını belli etmek, hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü (kararını) belli ederek davanın seyrini etkilemesi… Bir yargıcın bir dava ile ilgili görüşünü beyan etmesi anlamına gelen ihsas-ı rey, Türk hukuk sistemine göre yasak. Bu durumda yargıcın konuya tarafsız yaklaşmayacağı kabul ediliyor. Davanın seyrini etkileyebileceğinden yargıcın reddi de istenebiliyor. BBC Türkçe’ye konuşan Mazılıgüney, “AYM’nin yalnızca kâğıt üzerinde değil görünüşte de herhangi bir şekilde ihsas-ı rey olarak anlaşılabilecek ya da tarafsızlığıma gölge düşürebilecek en ufak bir ifadeden dahi kaçınması ve buna azami bir çaba göstermesi gerekir” dedi.