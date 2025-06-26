Demokrat Eğitimciler Derneği kongresini yaptı

Demokrat Eğitimciler Derneği 2025 Olağan Kongresini 22 Haziran 2025 tarihinde yaparak yeni yönetimini seçti.

Beş kişilik Yönetim Kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı ve Başkanlığa M. Ali Kaya, Başkan yardımcılığına Ahmet Cura, sekreterliğe Ahmet İlhan, muhasebeye Mehmet İşcan’ı görevlendirildi. Feyzi Aslan ise yönetim kurulu üyesi sıfatı ile yönetimde yerini aldı.

Kongre üyeleri önümüzdeki dönemde ülkenin en önemli konusunun eğitim olacağı “din ve fen eğitiminin” beraber verilebileceği bir eğitim programı için gerekli çalışmaların yapılarak kamuoyunun aydınlatılması dilek ve temennisi ile yeni yönetime başarılar diledi.

İstanbul - Aslan Özdemir