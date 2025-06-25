Adrese teslim kanun

Çevre katliamını ‘süper izin’le kolaylaştıran düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse binlerce zeytin ağacı enerji üretimi ve madencilik için kesilecek.

Karar’a konuşan uzmanlar “Yeniköy-Kemerköy ve Yatağan Termik Santrali’nin de bulunduğu kamulaştırılacak alan kroki ile belirlenmiş” dedi. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini işlevsizleştiren ve hızlandıran hükümlere dikkat çeken Hakkı Atal “Şirketler, önceden ön arama, genel arama, detay arama diye üç bölüme ayrılan bir arama ruhsatı alıyordu. Ardından ÇED’e girişebiliyorlardı veya ‘ÇED gerekli değildir’ kararı çıkıyordu. Artık ruhsat alma esnasında da ÇED süreci başlayabilecek. Mevcut durumda çevre tahribatı söz konusu olduğunda halk, konudan haberdar olduğu an direnişe başlıyor. Sürecin hızlandırılmasıyla direnişlerin önüne geçilecek” tespiti yaptı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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