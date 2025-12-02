“Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargı süreçlerine sert tepki göstererek yaşananların “suçla mücadele” olarak görülemeyeceğini söyledi.

Osman Kavala’nın suç unsuru bulunmamasına rağmen 9 yıldır ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezaevinde tutulduğunu, Fatih Altaylı’nın ise “asılsız yakıştırmalarla” 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Yeneroğlu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalarda da masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkının açıkça ihlal edildiğini ifade etti. Yeneroğlu, “Bağımsız yargının olmadığı, hukukun araçsallaştırıldığı bu süreçlerin suçla mücadele amacıyla yürütüldüğüne inanmak mümkün değil” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

