Basın kartı vermediği gazetecilerin bayramını tebrik etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca uzun süredir basın kartı verilmeyen ya da süresi dolduğu halde kartı yenilenmeyen gazetecilerin de bayramını tebrik etti.

Prof. Duran, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla gönderdiği telefon mesajında, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için her koşulda fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” dedi. Keyfî bir şekilde basın kartları yenilenmeyen gazeteciler ise, “İletişim Başkanının tebrikine teşekkür ediyoruz, ama acaba bizlerin kartlarının yenilenmediğinden haberi yok mu? Kartı yenilenmeyen ve fiilen gazeteci kabul etmedikleri anlaşılan çalışanları tebrik etmek çelişki değil mi?” dediler. Seyhan Şentürk -İstanbul-Yeni Asya

