Basına uygulanan baskılar kabul edilemez

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ulusal ve yerel basına karşı iktidarın, Basın ilan Kurumu eli ile uygulattığı baskının demokrasi ile bağdaşmadığını, özgür basının varlığını sürdürmesinin önüne konulan engelin ise iktidarın duruşunu sergilediğini söyledi. Gürer, iktidarın kontrol altına alamadığı, halkın doğru haber alma hakkına hizmet eden, ulusal ve yerel basına karşı farklı baskılar uyguladığını belirtti. Gürer, “Çok sayıda gazeteciyi tutuklamak yetmedi. Bu kez farklı baskılarla yayın organları susturulmak isteniyor” dedi.

Gazetelere ekonomik çökertme uygulaması

Halkın sorunları ile ilgilenen ve iktidara muhalefet eden gazeteler için iktidarın farklı baskılar sürdürdüğünü belirten Gürer, “İşçi, çiftçi, emekçi, esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Evrensel gazetesinden sonra Birgün gazetesinin de iktidarın her türlü baskısına rağmen sürdürdükleri yayın politikasına engel oluşturmak için bu kez de Basın İlan Kurumu eli ile ilan yasağı uygulayıp, gazetelere ekonomik çökertme uygulamasına geçildi, bu kabul edilemez. Yeniçağ ve Yurt gazetesi de bu baskılardan nasibini almaktadır. Yeni Asya ve Yeni Mesaj gibi iktidarın yanlışlarını yazan gazetelerde iktidarın farklı baskıları altındadır. İlan yanında, sarı basın kartı verilmemesi ve gazetelerin varlıklarını engelleyecek her yol denenmektedir. Tek adam rejimi ile basın kontrol altına alınıp, hoşlarına gitmeyen, halkın yaşadığı sorunların gösterilmesini engellemek için her yola başvuruyorlar” dedi.

Demokrasiye vurulan darbe

Ulusal ve yerel basına uygulanan farklı baskıların yanında; Fox, Tele 1, Halk TV, KRT gibi halkın sorunlarına yer veren televizyon kanalları başta olmak üzere, sorunları anlatan yokluk ve yoksulluğu her yönü ile yansıtan kanallara da her türlü engellemenin yapıldığını ifade etti. Gürer, “Halk doğru ve gerçeği gördükçe AKP’den uzaklaşmakta, iktidar, yazılı ve görsel basının yandaş olmayanlarını susturma çabası içindedir. Demokrasi adına bu davranışlar kabul edilemez. AKP iktidara gelirken her kesime özgürlükten bahsederken, geldiği nokta vahimdir. İktidarın istediği; basın iktidarı eleştirmesin, yanlışı, yolsuzluğu söylemesin, yazmasın, konuşmasın noktasına getirmektir. Demokrasilerde bu tür baskılar olamaz ve olmamalıdır. Davalar, Basın İlan Kurumu eli ile ya da şirketlere baskı ile ilan reklam gelirini yok ederek basının susturulması, Demokrasiye vurulan darbedir. İktidar yanlış yoldan bir an önce vazgeçmelidir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA