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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci "bir an önce" sonuçlanmalı

30 Haziran 2025, Pazartesi 18:10
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesini desteklediklerini belirterek, sürecin "bir an önce" sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

Kallas, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Erivan'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklediğini kaydetti.

Normalleşme sürecinin "bir an önce" sonuçlanmasını istediklerini vurgulayan Kallas, "İkili normalleşme yolunda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet ve cesaret duyuyoruz, zira Ermenistan ve Azerbaycan arasında daha iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir." diye konuştu.

Kaja Kallas, Mirzoyan'la Ermenistan'ın AB'nin küresel misyonlarına katkıda bulunmasını sağlayacak "çerçeve katılım anlaşması" imzaladıklarını ifade ederek, vize serbestisi diyaloğunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AB Komisyonu'nun, Karadeniz'de "erken uyarı sistemi olarak" hizmet verecek "Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi" kurulması teklifini hatırlatan Kallas, bu stratejinin uygulanması için Ermenistan dahil bütün ortaklarla çalışacaklarını aktardı.

AA

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