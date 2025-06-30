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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Gazze'de 60 günlük ateşkes üzerinde çalışıyoruz'

30 Haziran 2025, Pazartesi 15:37
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla yapılan görüşmelere arabulucu ülkelerden Mısır, "Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıldığını" açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinde yayın yapan "ON" isimli televizyon kanalına İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes meselesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ve Katar ile birlikte Mısır'ın da arabuluculuk yaptığı Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin Abdulati, "Şu anda önerilen ve bizim de üzerinde çalıştığımız şey Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır." dedi.

Abdulati, Gazze'ye en kısa sürede insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına vurgu yaparak, böylece uygulanması durumunda "ateşkesin sürdürülmesi için gerekli ivmenin kazanılmasının" ve bu şekilde 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına geçilmesinin ümit edildiğini aktardı.

Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin Abdulati, "Sürdürülebilir bir çözüm ve sürdürülebilir bir ateşkes umuyoruz. Şu anda konuştuğumuz şey bunun ilk adımıdır." diye konuştu.

Abdulati, ABD'nin Gazze'de çözüme yönelik "kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu" belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunu takdir etti.

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığına işaret eden Abdulati, ABD'nin, "gelecekteki herhangi bir anlaşmanın ateşkesin sürdürülebilirliği için yeterli garantiler içermesi gerektiği anlayışını" benimsediğini ifade etti.

Abdulati, İsrail'in ateşkesten sonra Gazze'ye yeniden saldırmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır." dedi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.

AA

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