Bayrağımıza sınır kapısındaki saldırıyla ilgili MSB'den açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

