Bitlis Şehitleri Fidan ile Kuzu dualarla ebediyete uğurlandı

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fidan ile Kuzu'nun cenazeleri memleketlerinde ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam edilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Şehit Fidan'ın cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan alınarak, kara yoluyla Aksaray'a getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Paşacık Mahallesindeki annesinin evine götürüldü. Helallik alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncu Baba Camisine getirildi. Burada düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Törende, şehidin annesi Elmas, eşi Derya, kardeşi Ali ve çocukları Emre (7) ile Dilara Fidan (13) da hazır bulundu. Bakan Soylu, babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği belirtilen şehit Fidan'ın oğlu minik Emre ile tören öncesinde bir süre sohbet etti. İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Fidan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanan törene, Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kuzu ebedi yolculuğuna uğurlandı Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazeside Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi. Bitlis Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Balıkesir'e gönderilen Kuzu'nun naaşı, helallik alınması için Okçular Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dua edildikten sonra mahalle meydanına taşındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı törende, katılımcılara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. İvrindi Belediyesi ekipleri ise hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Tören sırasında şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun naaşı, katılımcıların aralarında mesafe bırakarak saf tutmasıyla Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığında defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı. Bitlis'teki görevine 2 yıl önce başlayan 30 yaşındaki Hasan Kuzu, dün Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan ile şehit olmuştu. AA

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