Böyle felaket görülmedi... Allah beterinden korusun

DOĞU KARADENİZ BİR DEFA DAHA SEL VE HEYELÂNA TESLİM OLDU. GİRESUN’DA CAN KAYIPLARI VAR. BAKANLAR: BÖYLE BİR AFETİ İLK DEFA GÖRÜYORUZ.

DERELİ’DE DÜKKÂNLAR TARUMAR

Giresun-Ordu sınırındaki Abdal Deresi ile Dereli ilçesindeki dere taştı. İçişleri Bakanı Soylu: “4 can kaybı var, 11 kişi aranıyor. Dereli’de kullanılabilir tek bir dükkân yok, hepsi tamamen tarumar olmuş.”

RİZE, TRABZON VE ORDU’YU DA VURDU

Rize'de sel sularına kapılan ve heyelân altında kalan iki kişi yaralandı. Trabzon-Ortahisar’da cadde ve sokakları su bastı. Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu güzergâhındaki heyelanlar hasara yol açtı.

TARIM BAKANI: İKLİM DEĞİŞİYOR

Tarım Bakanı Pakdemirli: “İlk defa böyle bir taşkın görüyorum. 120 bin derenin olduğu bölgede bunları tamamıyla önleme imkânı yok. Can kaybı olmaması için her türlü tedbiri kişi olarak almalıyız.”

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Allah beterinden korusun

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla 4 kişi vefat etti, çok sayıda işyeri ve tarla kullanılamaz hale geldi, 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun’da etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı. Abdal Deresi’nin taşması sonucu Eren Mahallesi’nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu’nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi’ne giden yol ulaşıma kapandı. Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dört kişinin vefat ettiğini duyurdu. Soylu, “Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim, Allah beterinden muhafaza etsin” dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda şu rakamları verebilirim, 4 vatandaşımız vefat etti ve 11 vatandaşımızı da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 vatandaşımızdan birisi jandarma, evlâdımız şehit oldu.”

Böyle bir afet görülmedi

Kentteki 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun da hala ulaşıma kapalı olduğu, Dereli yolunun ise çalışmaların ardından açıldığı bilgisini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok afetin içerisinde hep beraberdik, bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazılarının neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Öncelikle can kayıpları son derece önemli.”

Tedbirleri almak şart

Zarar gören bütün yerlerle alâkalı hem temizlik hem tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Pakdemirli, “Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi’de bir mastar plan çerçevesinde de yatırımlarımız sürüyor. Mümkün mertebe bu taşkınları önlemeye yönelik. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz’de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, süper devlet olun, ama bunların hepsine yetme imkânı yok. Öncelikle kendimizi koruyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Rize Çarşısı’nı su bastı

Rize’de şiddetli yağış sebebiyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı. Şehirde devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara sebep oldu. Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy’de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı. Yağmur sebebiyle Rize Çarşısı’nı su bastı. Zemin kattaki dükkânlarda hasar oluştu.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Trabzon’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde önceki gece saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 3 saat sürdü. Yağışın etkisini arttırmasıyla Ortahisar ilçesindeki 5 noktada bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerine bağlı 52 personel ve 34 araç ile sorun yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmasındaki hafriyat, Yavuz Selim Bulvarına düşerek, Tanjant Yolu’nu ulaşıma kapattı. Yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Giresun/Trabzon/Rize - aa