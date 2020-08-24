"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Böyle felaket görülmedi... Allah beterinden korusun

24 Ağustos 2020, Pazartesi 02:20
DOĞU KARADENİZ BİR DEFA DAHA SEL VE HEYELÂNA TESLİM OLDU. GİRESUN’DA CAN KAYIPLARI VAR. BAKANLAR: BÖYLE BİR AFETİ İLK DEFA GÖRÜYORUZ.

DERELİ’DE DÜKKÂNLAR TARUMAR

Giresun-Ordu sınırındaki Abdal Deresi ile Dereli ilçesindeki dere taştı. İçişleri Bakanı Soylu: “4 can kaybı var, 11 kişi aranıyor. Dereli’de kullanılabilir tek bir dükkân yok, hepsi tamamen tarumar olmuş.”

RİZE, TRABZON VE ORDU’YU DA VURDU

Rize'de sel sularına kapılan ve heyelân altında kalan iki kişi yaralandı. Trabzon-Ortahisar’da cadde ve sokakları su bastı. Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu güzergâhındaki heyelanlar hasara yol açtı.

TARIM BAKANI: İKLİM DEĞİŞİYOR

Tarım Bakanı Pakdemirli: “İlk defa böyle bir taşkın görüyorum. 120 bin derenin olduğu bölgede bunları tamamıyla önleme imkânı yok. Can kaybı olmaması için her türlü tedbiri kişi olarak almalıyız.”

***

Allah beterinden korusun

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla 4 kişi vefat etti, çok sayıda işyeri ve tarla kullanılamaz hale geldi, 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun’da etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı. Abdal Deresi’nin taşması sonucu Eren Mahallesi’nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu’nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi’ne giden yol ulaşıma kapandı. Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dört kişinin vefat ettiğini duyurdu. Soylu, “Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim, Allah beterinden muhafaza etsin” dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda şu rakamları verebilirim, 4 vatandaşımız vefat etti ve 11 vatandaşımızı da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 vatandaşımızdan birisi jandarma, evlâdımız şehit oldu.”

Böyle bir afet görülmedi

Kentteki 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun da hala ulaşıma kapalı olduğu, Dereli yolunun ise çalışmaların ardından açıldığı bilgisini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok afetin içerisinde hep beraberdik, bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazılarının neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Öncelikle can kayıpları son derece önemli.”

Tedbirleri almak şart

Zarar gören bütün yerlerle alâkalı hem temizlik hem tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Pakdemirli, “Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi’de bir mastar plan çerçevesinde de yatırımlarımız sürüyor. Mümkün mertebe bu taşkınları önlemeye yönelik. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz’de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, süper devlet olun, ama bunların hepsine yetme imkânı yok. Öncelikle kendimizi koruyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Rize Çarşısı’nı su bastı

Rize’de şiddetli yağış sebebiyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı. Şehirde devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara sebep oldu. Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy’de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı. Yağmur sebebiyle Rize Çarşısı’nı su bastı. Zemin kattaki dükkânlarda hasar oluştu.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Trabzon’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde önceki gece saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 3 saat sürdü. Yağışın etkisini arttırmasıyla Ortahisar ilçesindeki 5 noktada bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerine bağlı 52 personel ve 34 araç ile sorun yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmasındaki hafriyat, Yavuz Selim Bulvarına düşerek, Tanjant Yolu’nu ulaşıma kapattı. Yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Giresun/Trabzon/Rize - aa

AA

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Böyle felaket görülmedi... Allah beterinden korusun

    Hemşireler dertli: Boğuluyoruz gibiyiz

    Gıda ambalajlarında virüs riski var mı?

    Hukukun üstünlüğü ile gelişmiş ülke oluruz

    11 milyon ton heba olmasın

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

    ÖTV matrahları güncellenmeli

    Daha fazla sondaj lâzım

    'Bir Arap ülkesin daha İsrail ile ilişkileri normalleştirebilir'

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Adana'da 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti!

    'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor'

    'Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı'

    Seferihisar'da yaklaşık 50 araç yandı: "Evin anahtarı bile yanmış"

    NATO'dan Belarus açıklaması

    Ateşkeste Türkiye niye sessiz?

    'İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız'

    'Artışların devam edip etmemesi döviz kuruna bağlı'

    12 yaş ve üzeri çocuklar maske takmalı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Müjde” ve zabıtlardaki rezerv ilgisizliği
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaleddin-i Efgânî kimdir?
    Genel

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Van’da bir Kâmil Koyuncu hoca vardı...
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Mehmet KARA

    İttifakları genişletme çabaları
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakkın hatırını âli tutmak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Lisan-ı hal daha etkili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.