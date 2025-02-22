'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

Karar yazarı Akif Beki, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın genel kurul konuşmalarının ardından kollarında polisler eşliğinde ifadeye götürülmelerini ele aldığı yazısında “Ekonominin, hukuk ve adaletin iyi yönetilmediğini, kötüye gittiğini TÜİK sorunca halk da söylemiyor mu? ... Yani başkanları Aras’la Turan’ı savcılığa çekmek, TÜSİAD’ı haklı çıkarıp TÜİK’i doğrulamaktan başka neye yarar?” diye sordu.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Bu gözaltı fotoğrafları ne yabancı yatırım çeker ama…” başlıklı yazısında, “Herhalde bu tablo karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saçını, başını yolmuştur. Rasyonel bir ekonomi oluşturmak için yola çıkıp, irrasyonel hukuka yenilmek böyle bir şey olsa gerek…” dedi. Karar yazarı İbrahim Kahveci ise, “Orhan Turan ve Ömer Aras’ın koluna girmiş olan polislerle verilen adliye pozu sonrası Türkiye’ye yatırım gelir mi?” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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