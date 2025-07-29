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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

ABD'li Senatör Durbin: Gazze'deki durum "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız"

29 Temmuz 2025, Salı 11:06
ABD Senatosu Yargı Komitesi Kıdemli Demokrat üyesi Dick Durbin, Gazze'deki insani durumu, "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız" olarak tanımladı.

ABD Senatosu'ndaki en önemli Demokrat isimlerden 80 yaşındaki Illinois Senatörü Durbin, Senato'da yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu ele aldı.

 

Bölgedeki insani durumun "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız" olduğunu belirten Durbin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Durbin, Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğunun "felaket derecesinde" açlık çektiğini ve bebeklerin bile mamaya erişemediğini vurgulayarak, "İnsani yardım acilen başlamalı. İsrail'in bunu yapabilecek kapasitesi var. Eğer yapmazlarsa bunun bir bahanesi de yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de sosyal medya hesabı X üzerinden Gazze'deki açlık ve insani kriz hakkında değerlendirmede bulundu.

Gazze'de masum insanlara ve çocuklara yapılanları "korkunç" olarak nitelendiren Greene, İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Greene, senatörlerin, ABD'nin İsrail, Ürdün ve diğer ülkelere sağladığı fonların kesilmesine ve "gereksiz dış yardımları" azaltmasına yönelik verdiği önergelerin başarısız olduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail'e sağladığı dış yardımların maliyetinin yüksek olduğunu savunan Greene, 18 Temmuz'da İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongreye önerge sunmuştu.

Önerge, 6 evet oyuna karşı 422 hayır oyuyla reddedilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana açlık nedeniyle 147 kişi şehit oldu.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.

AA

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