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6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çare, doğru İslâm’ı yaşamak

06 Temmuz 2019, Cumartesi
George Washington Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Hossein Askari, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve etkili kurumlar tesis etme konusunda çarenin, “İslÂm’ın sunduğu hakikatleri yaşamak” olduğunu söyledi.

İslâmÎlik Endeksi’nin temellerini atanlardan biri olan George Washington Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Hossein Askari sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve etkili kurumlar tesis etme konusunda Kur’ân’ın öğretileri ve kurallarının nasıl bir etkisi olacağını anlattı. Prof. Dr. Askari, “Kur’ân yoksulluğu yok etmeyi önerir. Bu kapsamda hangi ülkelerin yoksulluğun kökünü kuruttuğuna bakabiliriz. Elbette bunu yapabilmek için politika ve programlara ihtiyaç var. Bu amaca ulaşma yolunda ise kurumsal bir yapının oluşturulması gerekecektir. Bakın, Kur’ân gösterişli yaşama biçimini yasaklar. Buna rağmen belli bir azınlık için ihtişamlı hayat tarzına sahip olup halkın büyük bölümü için fakirliğin hüküm sürdüğü ülkelerin olduğunu biliyoruz. Meselâ, Kur’ân eğitimi öğütler. Buradan yola çıkarak, bir ülkenin herkes için iyi bir eğitim sistemini destekleyip desteklemediğini ölçebiliriz. Sonra, Kur’ân bütün insanları eşit görür. Dolayısıyla şu soruyu da sormamız mümkün: Bir ülke herkesin gelişimi için herkese eşit fırsatlar sağlayabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Din, zulmeden hükümdarlar tarafından bozuldu

Kur’ân’ hürriyetler ve insan haklarına da saygılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Askari,  “Buradan hareketle Kur’ân adaletin önemini, özel mülkiyet haklarının önemi vurgular. Bu liste daha birçok başlıkla uzatılabilir. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için bir ülkenin etkin kurumlar oluşturmaya ihtiyacı vardır. Kurumlar ise anayasalardan, kurallardan, normlardan, geleneklerden ve şüphesiz bütün bunların uygulamalarından ibarettir. Müessir kurumlar bugün toplumların ve ülkelerin temelinin gelişimi için olmazsa olmaz. Kurumların bir nevi ülkelerin yapı iskelesini oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Bu fikir Adam Smith tarafından oluşturuldu ve ekonomistler onun bu düşüncesini takip etti. İslâm’ın en büyük güzelliklerinden birisi ise kurallara dayalı bir din olması. Yani Kur’ân’ın kuralları ile Peygamberimizin (asm) hayatını yorumlayıp bugünün dünyasının kurallarına uygulamak mümkün. Fakat İslâm sadece Hz. Muhammed’in (asm) hayatı boyunca çok kısa süreliğine gerçek manada uygulanabildi, daha sonrasında ise Peygamberimizin (asm) vefatıyla birlikte din zulmeden hükümdarlarca bozuldu” şeklinde konuştu.

Müslümanlar dinlerini geri almalı

Independent Türkçe’nin haberine göre, İslâm’ın politikaya malzeme edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Askari, “Eğer Müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve anlamını tartışmak için zaman ayırıyorsa sorun yoktur.  Kur’ân’ın her kelimesini ezberlemek dışında bunun kendi hayatları ve toplum için anlamı ne? Eğer Müslümanlar tartışmaya ve Kur’ân’ın âyetlerini muhakeme etmeye açık olsalardı, eğer din insanları ve kural koyucular Kur’ân’ın âyetlerini yorumlayan Müslümanları hapishaneye koyup işkence etmeselerdi, eğer din insanlarının tamamı dürüst öğretmenler olsaydı, eğer kimileri yolsuzluğa bulaşmamış olsaydı… Müslümanlar din insanlarından, kural koyuculardan ve fırsatçı politikacılardan dinlerini geri almalı ve bunun hakkında çalışmaya ihtiyaç duymalı. Hazırladığımız bu İslâmîlik endeksi nasıl kanunlara saygılı bir Müslüman toplum sağlanabileceği ile ilgili bize bir manzara sunuyor. Ve bu manzara sıradan bir din adamının kolayca izin verebileceği bir manzara değil” dedi.

İslâmîlik Endeksi'ni görmek için tıklayınız

Etiketler: İslam, dünya, Müslüman, Avrupa, Hossein Askari
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