Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SEMA S. ÜN, MİLLETVEKİLLERİNİN KÜRESEL SUMUD FİLOSU GEMİLERİNİN YOLCU LİSTELERİNDEN ÇIKARILDIĞINI DUYURDU. "ENGELLEME HANGİ İRADENİN İŞİ?" DİYE SURDU.

GEMİLERE BİNMEMİZE ENGEL OLUNDU

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu yardım gemilerinin listelerinden isimlerinin çıkarıldığını duyurdu. Ün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var” dedi.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu "Sen üzerine düşeni yaptın. Engel olanlar utansın" diyerek Ün'e destek verdi. Sosyal medyada da milletvekillerinin gemi listelerinden çıkarılmasına tepki gösterildi. Bazı paylaşımlarda “Bu irade kılını kıpırdatmayan, sizi Türkiye limanlarından gönderemeyen, Tunus limanlarında süründüren aciz, korkak, kukla bir irade.” “Ya hükümet Tunus’tan bunu istedi. Ya da İsrail bunu istedi” denildi.

