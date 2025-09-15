"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

15 Eylül 2025, Pazartesi 17:00
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SEMA S. ÜN, MİLLETVEKİLLERİNİN KÜRESEL SUMUD FİLOSU GEMİLERİNİN YOLCU LİSTELERİNDEN ÇIKARILDIĞINI DUYURDU. "ENGELLEME HANGİ İRADENİN İŞİ?" DİYE SURDU.

10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek
Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!
Küresel Sumud'a sahip çıkalım - Dünya iyilikte birleşiyor

 

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

GEMİLERE BİNMEMİZE ENGEL OLUNDU

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu yardım gemilerinin listelerinden isimlerinin çıkarıldığını duyurdu. Ün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var” dedi.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu "Sen üzerine düşeni yaptın. Engel olanlar utansın" diyerek Ün'e destek verdi. Sosyal medyada da milletvekillerinin gemi listelerinden çıkarılmasına tepki gösterildi. Bazı paylaşımlarda “Bu irade kılını kıpırdatmayan, sizi Türkiye limanlarından gönderemeyen, Tunus limanlarında süründüren aciz, korkak, kukla bir irade.” “Ya hükümet Tunus’tan bunu istedi. Ya da İsrail bunu istedi” denildi.

***

Türk milletvekilleri küresel filoya alınmadı

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye gitmek üzere hazırlanan Küresel Sumud Filosu yardım gemilerinin listelerinden isimlerinin çıkarıldığını duyurdu.

Ün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Günlerdir sizlere kutlu bir haber vermek, ‘Gazze için yola çıktık’ demek için sabırsızlıkla bekliyorduk. Sizler de bizimle beraber bekliyorsunuz. Ne yazık ki hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir biçimde, ben de dahil tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Sorduğumuz hiçbir muhataptan net bir cevap alamıyoruz. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var; ancak hiçbir gerekçe açıklanmıyor.”

“Bizim canımız daha kıymetli değil”

“Şayet bu engelleme, önceki tecrübelerde olduğu gibi İsrail’in muhtemel saldırıları öngörülerek yapılıyorsa, herkes bilsin: Bizlerin canı, şu an İtalya, İspanya ve Tunus’tan yola çıkan vatandaşlarımızın canından daha kıymetli değildir” diyen Ün, şunları söyledi: “O gemilerdeki din, dil, millet fark etmeksizin Gazze’ye ulaşmaya çalışan yüzlerce gönüllünün canından da daha aziz değildir. Gazze’ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur. Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum: Bunu yapmayın.”

Sosyal medyada vatandaşlardan sert tepki

Sosyal medyada vatandaşlar da gemi listelerinden milletvekillerinin çıkarılmasına tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda şu ifadeler öne çıktı: “Bu irade Gazze’yi 2 yıldır görmezden gelen, orduları olduğu halde kılını kıpırdatmayan, sizi Türkiye limanlarından gönderemeyen, Tunus limanlarında süründüren aciz, korkak, kukla bir irade.” “Ya hükümet milletvekillerine İsrail bir şey yaparsa biz bir şey yapmak zorunda kalırız, yapmazsak muhalefet ülkede bizi rezil eder diye Tunus’tan bunu istedi. Ya da İsrail bunu istedi, Tunus’tan tepki almamak için.” “Allah korusun bir milletvekilinin canına kastedilmesi doğrudan savaş sebebi olacağından, her fırsatta mangalda kül bırakmamalarına rağmen böyle bir riski asla göze alamayacak olanlar sizi listeden çıkarttırmış olabilir.”

 

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

    Polonya'dan Google’a çağrı: Gazze’de kıtlık olmadığını iddia eden İsrail reklamlarını kaldır

    İspanya: Rusya gibi İsrail de spor müsabakalarından çıkarılsın; hiçbir turnuvada yer almasın

    Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

    CHP'nin Kurultay iptallerine ilişkin davada son durum?

    Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

    Batman'da bir araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldü

    Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

    10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

    Birleşmiş Milletler’den tarihi karar: İki devletli çözüme güçlü evet - Sadece 12 ülke çekimser kaldı

    Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor

    Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

    Yapay zeka

    Çocukları dijital dünyadan koruyalım - 'Bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.