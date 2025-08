Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu

Demokrat Parti, çözüm sürecinde alacağı tavrı “hak ve hürriyetler temelinde anayasal vatandaşlık” yaklaşımıyla ortaya koydu.

BİRLİKTE YAŞAMANIN TEMİNATI HUKUKTUR

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ilgili komisyon için yaptığı davete icabet etme kararı alındı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak inancımız odur ki; bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebî temelde tanımla-mak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanım- layan anayasal düzendir" ifadelerini kullandı.

İŞLEMEYEN ADALET SİSTEMİNE İTİRAZIMIZ VAR

Türkiye’nin kırk yılı aşkındır başına musallat olan problemin sadece ‘terör’ değil terörü araç olarak kullanan etnik siyaset olduğunu belirten Uysal, “Ülkemizde her bir sorunun temelinde AKP eli ile iğdiş edilmiş eşit vatandaşlık hukuku, işlemeyen demokrasi ve işletilmeyen adalet sistemi varken, ‘barış’ lafzı ile kandırılarak toplumun bir kesimine ‘pozitif ayrımcılık’ uygulanmasına itiraz edeceğimizi ilân ederiz” dedi.

Demokrat Partiden çözüm süreci için: HAK VE HÜRRİYETLER VURGUSU

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ilgili komisyon için yaptığı davete icabet etme kararı alındı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin kırk yılı aşkındır başına musallat olan problemin sadece ‘terör’ değil terörü araç olarak kullanan etnik bölücü siyaset olduğunu ifade ederek, “PKK, yakın zamanda iktidar destekli büyük bir propaganda ile ‘silâh’ bıraktığını ilan etmiştir. Ancak bilinmelidir ki PKK’nın da dahil olduğu bilinen bir ‘üst yapı’ olan KCK, ülkemizin güvenliği için Batı’dan aldığı rol ve lojistik destekle tehdit unsuru olan Suriye’deki terör örgütü PYD ve bölgede hedefleri doğrultusunda varlık gösteren diğer silâhlı örgütler silâh bırakmadıkça, propaganda için yakılan üç, beş silâh bir anlam ifade etmeyecektir” dedi.

Birlikte yaşamanın teminatı hukuktur

Uysal, “Ülkemizde her bir sorunun temelinde AKP eli ile iğdiş edilmiş eşit vatandaşlık hukuku, işlemeyen demokrasi ve işletilmeyen adalet sistemi varken, terörle mücadele adı altında, ‘barış’ lafzı ile kandırılarak toplumun bir kesimine ‘pozitif ayrımcılık’ uygulanmasına itiraz edeceğimizi, Türkiye’de yaşanan tek ayrımcılığın iktidar ile muhalefet arasında olduğu bilinci ile ilan ederiz. Demokrat Parti olarak inancımız odur ki; bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir” ifadelerini kullandı.

PKK Kürtlerin hamisi değildir

“İşte bu anlayışla, her bulduğumuz kürsüde Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukukunu korumak için mücadele ettiğimiz gibi millî egemenliğin tecelligâhı olan TBMM çatısı altında da bu bilinçle sorumluluğumuzu yerine getireceğiz!” diyen Uysal, şunları söyledi: “Bir kez daha belirtmek isteriz ki PKK Terör Örgütünü Kürt kökenli vatandaşlarımızın hamisi yapma teşebbüslerine ve milletimizin ‘barış’ ile aldatılmasına şiddetle karşı çıkacağız. Bizler Türk Milleti’nin egemenlik hakkını tartışmaya açacak, toprak bütünlüğünü, vatandaşlık tanımındaki birliği ve beraberliği bozacak, alenî ya da gizli her sözün, her teşebbüsün ve her politikanın karşısında olacağız.”

