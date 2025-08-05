Sahtecilikten 37 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “sahte diploma ve sahte ehliyetlerle” ilgili soruşturma kapsamında 7 Ocak 2025’te 23 ilde; 23 Mayıs 2025’te de 16 ilde eş zamanlı iki operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

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