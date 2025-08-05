Sahtecilikten 37 şüpheli tutuklandı

05 Ağustos 2025, Salı 17:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “sahte diploma ve sahte ehliyetlerle” ilgili soruşturma kapsamında 7 Ocak 2025’te 23 ilde; 23 Mayıs 2025’te de 16 ilde eş zamanlı iki operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Taha Akyol: İzahı mümkün değil
Dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyayız - Diploma skandalı millî güvenlik meselesi
Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı
Eğitimde ''sahte'' şoku
Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını; bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Suç örgütünün çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını söyleyen Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildiğini bildirdi.
AA
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.