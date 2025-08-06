"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kriz kapıdan içeri girdi

06 Ağustos 2025, Çarşamba 07:14
On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Demir, “Ülkeyi geleceğe sürdürülebilir, yaşanabilir şekilde taşımak hepimizin çocuklarımıza borcu. Artık kriz kapıda değil, evin içinde. Tüm yetkililer, kurumlar ve bireyler acilen harekete geçmeli” uyarısında bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, ülkeyi geleceğe sürdürülebilir, yaşanabilir şekilde taşımanın gelecek nesillere bir borç olduğunu belirterek, “Artık kriz kapımızda değil, evden içeri girdi. Bu krize dur diyebilmek için bütün yetkililerin bütün kurumların ve hepimizin bir an önce ayağa kalkması gerekiyor.” dedi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkisini arttıran küresel iklim değişimi sonucunda yağış rejiminde yaşanan değişimlerin, sıcaklık farklılıkları ile gıda ve suya ulaşımda ciddî sorunlar oluşturmaya başladığını söyledi.

Tarım politikaları gözden geçirilmeli

Bu durumun tabii afetleri de tetiklediğini tarım ve tarıma dayalı sanayiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Demir, “Çok ciddi anlamda ürün kaybı ve kalitede düşüş meydana getirmiştir. Bu da yaşadığımız bu sürecin ne kadar etkili olduğunu, önümüzdeki yıllarda bizleri nelerin beklediği anlamında da bize ciddi anlamda uyarılar veriyor. Tarım çok ciddi bir eşikten geçiyor. Türkiye’nin çok ciddi anlamda tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Zararlar gelecek yılları da etkileyecek

Son 6 ayda yaşanan üç büyük don felâketinin, 65 ilde 15’in üzerinde tarımsal üründe ciddî verim kayıplarına yol açtığını söyleyen Demir, “Bu zararlar önümüzdeki yılları da etkileyecek” dedi. Karadeniz Bölgesi’nde bile fındık bahçelerinde meyve dökülmeleri ve ağaç kurumaları görüldüğünü, buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerde yüzde 70-80’e varan kayıplar yaşandığını aktardı.

Küçük adımlar bile önemli

Demir, su yönetiminin uzman mühendisler eliyle yapılması, tarımda israfın önlenmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara da su tasarrufu çağrısında bulunan Demir, “Tahrip ettiğimiz doğamızı ya onaracağız ya yok olacağız. Küçük adımlar bile büyük değişim meydana getirir” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    6.8.2025 07:22:15

    İklim değişiklikleri ile ilgili haberler,araştırmaları yaklaşık 40-50 yıldır gazetemzi ve basında haber,araştırma yazıları okuyarak haberdar olduk.Ülke kaynakalrını israf etmek,heba etmek derdi olanalrın ülkem,insanım için tedbir alacağına zayi etmesine şaşırmıyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İspanya: AB, İsrail'e karşı çok az şey yaptı ve harekete geçmekte çok geç kaldı

'Gazze'ye işgal planı tamamen İsrail'e kalmış bir durum'

Gazze'ye giren insani yardımlar yetersiz

Taha Akyol: İzahı mümkün değil

Dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyayız - Diploma skandalı millî güvenlik meselesi

Her gün 1 sınıf dolusu çocuk ölüyor

Kriz kapıdan içeri girdi

İlk toplantı yapıldı - 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları belirlendi

Emeklinin zammı gitti - Halk TÜİK’e inanmıyor - Çay, simit bile lüks

Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı - 45 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

'Marketin “zinciri” emekçiyi sömürüyor'

Bahçeli: CHP’nin komisyona girmesi değerli

"Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz"

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle temmuz ayında 1060 kişi öldü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Sahtecilikten 37 şüpheli tutuklandı

Krasheninnikov Yanardağı patladı - 1550'den bu yana ilk kez faaliyet gözlemlendi

En Çok Okunanlar

Genel

Taha Akyol: İzahı mümkün değil
Genel

Kriz kapıdan içeri girdi
Genel

Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu
Genel

Emeklinin zammı gitti - Halk TÜİK’e inanmıyor - Çay, simit bile lüks
Genel

Dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyayız - Diploma skandalı millî güvenlik meselesi
Genel

İspanya: AB, İsrail'e karşı çok az şey yaptı ve harekete geçmekte çok geç kaldı
Genel

Her gün 1 sınıf dolusu çocuk ölüyor
Genel

İlk toplantı yapıldı - 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları belirlendi
Genel

'Marketin “zinciri” emekçiyi sömürüyor'
Genel

'Gazze'ye işgal planı tamamen İsrail'e kalmış bir durum'

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.