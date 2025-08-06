Kriz kapıdan içeri girdi

On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Demir, “Ülkeyi geleceğe sürdürülebilir, yaşanabilir şekilde taşımak hepimizin çocuklarımıza borcu. Artık kriz kapıda değil, evin içinde. Tüm yetkililer, kurumlar ve bireyler acilen harekete geçmeli” uyarısında bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, ülkeyi geleceğe sürdürülebilir, yaşanabilir şekilde taşımanın gelecek nesillere bir borç olduğunu belirterek, “Artık kriz kapımızda değil, evden içeri girdi. Bu krize dur diyebilmek için bütün yetkililerin bütün kurumların ve hepimizin bir an önce ayağa kalkması gerekiyor.” dedi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkisini arttıran küresel iklim değişimi sonucunda yağış rejiminde yaşanan değişimlerin, sıcaklık farklılıkları ile gıda ve suya ulaşımda ciddî sorunlar oluşturmaya başladığını söyledi.

Tarım politikaları gözden geçirilmeli

Bu durumun tabii afetleri de tetiklediğini tarım ve tarıma dayalı sanayiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Demir, “Çok ciddi anlamda ürün kaybı ve kalitede düşüş meydana getirmiştir. Bu da yaşadığımız bu sürecin ne kadar etkili olduğunu, önümüzdeki yıllarda bizleri nelerin beklediği anlamında da bize ciddi anlamda uyarılar veriyor. Tarım çok ciddi bir eşikten geçiyor. Türkiye’nin çok ciddi anlamda tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Zararlar gelecek yılları da etkileyecek

Son 6 ayda yaşanan üç büyük don felâketinin, 65 ilde 15’in üzerinde tarımsal üründe ciddî verim kayıplarına yol açtığını söyleyen Demir, “Bu zararlar önümüzdeki yılları da etkileyecek” dedi. Karadeniz Bölgesi’nde bile fındık bahçelerinde meyve dökülmeleri ve ağaç kurumaları görüldüğünü, buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerde yüzde 70-80’e varan kayıplar yaşandığını aktardı.

Küçük adımlar bile önemli

Demir, su yönetiminin uzman mühendisler eliyle yapılması, tarımda israfın önlenmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara da su tasarrufu çağrısında bulunan Demir, “Tahrip ettiğimiz doğamızı ya onaracağız ya yok olacağız. Küçük adımlar bile büyük değişim meydana getirir” dedi.