Dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyayız - Diploma skandalı millî güvenlik meselesi

E-Devlet sistemine yönelik sızma girişiminin basit bir teknik mesele değil, ciddÎ bir dijital güvenlik krizi olduğu uyarısı yapıldı.

Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı

Eğitimde ''sahte'' şoku

E-Devlet sistemine yönelik sızma girişimiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar, sadece teknik bir aksaklıkla sınırlı olmayan, derin bir dijital güvenlik krizine işaret ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesi” iddialarına değindi. Emir, organize bir suç çetesinin Türkiye’nin dijital altyapısına girdiğini ve e-imzaları taklit ederek belgeler düzenlediğini söyledi.

Bu çetenin ortakları yok mu?

Bu durumun adını tam koymak gerektiğini ifade eden Emir, şöyle konuştu: “Bu bir dijital sızma operasyonu değildir. Bu bir suç çetesinin sadece devletin dijital altyapısına sızması değildir. Bu, sadece e-Devlet sisteminin çetelerce çökertilmesi değildir, bunun adı güvenlik krizidir. Türkiye şu anda bir dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyadır ve bunun boyutlarını, derinliğini, genişliğini öğrenmek istiyoruz. Bunu geçiştiremezsiniz. ‘Sadece 200 kişiyle sınırlı, içlerinde akademik kadro olduğuna dönük sadece bir kişinin iftiraları, iddiaları var’ diyerek bunu geçiştiremezsiniz. Bunun üstüne yatamazsınız. Devletin güvenlik birimlerinde, dijital güvenliğini sağlayan birimlerde bu çetenin ortakları var mı, yok mu?”

Ankara - Adnan Solmaz

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Diploma skandalı millî güvenlik meselesi

CHP Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasına ilişkin “E-Devlet, MERNİS, YÖK, SGK, TSK, Emniyet ve Adalet yönetim sistemleri veri tabanlarından (içeriden veya dışarıdan) verilerin sızdırılabileceği ve bu verilerin dış ülkelerin istihbarat servislerince kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu olay, eğitim ve idarî kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemekle kalmayıp kamu güvenliği ve millî egemenlik açısından da riskler oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dönemde FETÖ militanlarının soruları elde ederek TSK ve kritik kurumlara sızmaları neticesinde yaşanan millî güvenlik sorunları hâlâ aklımızdadır” dedi.

Ankara - Anka