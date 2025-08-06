Taha Akyol: İzahı mümkün değil

Yazar Taha Akyol, “Diploma skandalı” başlıklı bir yazı yazdı.

Dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyayız - Diploma skandalı millî güvenlik meselesi

Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı

Eğitimde ''sahte'' şoku

Karar’da yazan Akyol, “Çağımızda “elektronik imza” çok yaygın olarak kullanılıyor. Yetkili makamların, hele de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkan ve yardımcısının elektronik imzası nasıl ele geçirilebilir? Dijital saldırılara karşı korunaklı olması ve alarm sistemi bulunması gereken kamu kurumlarında, nasıl olur da ele geçirilmiş bu elektronik imzalarda insanlara diploma ve unvan dağıtılır?.. Bu çok teknolojik bir konu, ben cevap veremem. Fakat şu açığa çıkıyor ki, yıllardan beri bu “dijital sahtecilik” en korunaklı olması gereken kamu kurumlarının e-devlet sistemlerinde yapılmıştır! Sistem mi, denetim mi, personelin liyakati mi eksikti?” dedi.

Haber Merkezi