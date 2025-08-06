Emeklinin zammı gitti - Halk TÜİK’e inanmıyor - Çay, simit bile lüks

Yüksek enflasyon daha ilk aydan Temmuz zamlarını sildi süpürdü. Ara zam verilmeyen asgarî ücretin alım gücü eridi bitti. Emeklilerin de geçtiğimiz günlerde aldığı yüzde 5’lik zam ilk aydan geri alınmış oldu.

Hükümetin inanmadığı enflasyona halk nasıl inansın?

Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti

Memur ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 5 zam verilmişti. Buna göre memur ve emeklilerinin yüzde 5’lik zammının daha ilk aydan TÜİK’e göre 2.06’sı, ENAG’a göre yüzde 3.75’i uçtu gitti. Elde kalan zam ise ENAG’a göre yüzde 1.25 oldu. Temmuzda 49 bin 558 TL olan en düşük memurun alım gücü 48 bin 558 liraya indi.

Haber Merkezi

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Halk TÜİK’e inanmıyor

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon verisi, yıllık %33,52 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rakamları “Son 44 ayın en düşük seviyesi” diye yorumladı.

Ancak Unkapanı Pazarı’nda halk, açıklamaya tepkili. Vatandaşlar ve esnaf, fiyatların hâlâ yüksek olduğunu ve açıklanan oranların alım gücünü yansıtmadığını savunuyor. Vatandaşlardan biri “Meyve alamıyoruz düşünebiliyor musunuz? 80 lira üzüm, incir 150, yemeklikler de öyle. Gelirimize göre bu fiyatlar çok yüksek.” diye dert yandı.

İstanbul-Anka

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Çay, simit bile lüks

Eminönü Meydanı’nda konuşan vatandaşlar, alım güçlerinin her geçen gün azaldığını söyleyerek bir çay ve simit almakta bile zorlandıklarını belirttiler.

Anka’ya konuşan vatandaş, “Gençken ev, araba alıyorduk, şimdi gençlere üzülüyorum. Çay, simide bile hasretiz. Memleketi bu hâle getirenler utansın” dedi ve "Nerede devlet, nerede adalet?” diye sordu.

İstanbul-Anka