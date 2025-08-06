Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı - 45 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatıldı.

Kararlar doğrultusunda, halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye çıkacak.

Terfiler 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Bahtiyar Ersay'ın rütbesi orgeneralliğe, tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ, Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe, tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 39 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, albaylar Erkan Bulut, Hulusi Koçbay, Hasan Kaya, Süleyman Şentürk, Mahmut Sert, Ersin Özbalcı, Hasan Çelikcan, Suat Yıldızhan, Şemsettin Erdoğan, Hasan Temel, Murat Özkılıç, Merdin Kışkan, Burak Yılmaz, Muhammed Tuna, Çetin Öztürk, Yaşar Karaoğlu, Abdullah Karakoç, Cumhur Yazgan, Ahmet Yalçın İskender, Fahrettin Kerim Kılcı, Ayhan Tüten, İlker Temizbaş, Emrullah Öztürk, Harun Aydoğdu, Mehmet Arıkök, Mahmut Seçkin Alışverişci, Uğur Bor, Hasan Ertam Kan, Levent Kaya, Tarık Demirci, Rizvan Çiper, Zafer Akkaş, Nezih Baştürk, Şenol Varol, Cihan Ercan, Tolga Boyraz, Volkan Aydın, Mustafa Bülent Baykal, Yavuz Selim Şengün tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu, Timur Yılmaz tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 12 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Buna göre albaylar Osman Çevik, Emin Yılmaz, Onur Bilgin, Birol Orak, Yusuf Karagülle, Lütfü Sezgin, Alper Doğukanlı, Cenk Taşlı, İlyas Ergel, Çağatay Metin Kalender, İlkay Çek ve Hakan Uçar tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında, Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe, Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe, tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel, Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 10 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, Burak Özan, Orhun Atasever, Mert Uysal, Muarrem Özen, Mehmet Sertaç Seymen, Serdar Akkoyun, Selçuk Cumhur Kabasakal, Feyzi Tamer Altuntecim, Bülent Çankaya ve Ali Özdilim tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

29 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

YAŞ kararları kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller Ömer Ertuğrul Erbakan, Emre Tayanç, Davut Ala, tuğgeneraller Hacı Halil Osma, Mehmet Zeki Eren, Mehmet Cihanoğlu, Mustafa Er, Gürcan Sezengöz, Hasan Basri Erkuzu, Kadir Eğriboyun, Ahmet Burak Yürüten, Ergün Fidan, Osman Pektaş, Ayhan Kalender, Mehmet Fatih Ören, Erdin Kaya, Ömer Şahin Selvi, Erdal Sertuğ Telli, Birol Arslan, Haluk Doğan ve Mehmet Ali Durmuş'un görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi 1 yıl uzatılan isimler ise tümgeneraller Selçuk Aygün ve Orhan Gürdal, tuğgeneraller Ender Kartal, Hakan Çanlı, Serhat Mehmet Oruz, İbrahim Galip, Mehmet Ali Koç ve Tahir Kahan Büyüksaraç oldu.

45 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

Kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneral Osman Alp ve Tuğgeneral Veli Doğan yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kararla, 43 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral Metin Gürak, korgeneraller Veli Tarakcı, Sezai Öztürk, Mustafa Oğuz, tümgeneraller Tamer Atay, Subutay Adaş, Ahmet İbiş, tuğgeneraller Şefik Atak, Salih Büyük, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Mustafa Özay, Sinan Gökoğlan, Şükrü Özbakır, Şahin Yenilmez, Fatih Dağlı, Ali İhsan Bulut, Önder Durgut, Fatih Akpınar, Ahmet Nasuhoğlu, Rıza Kocabaş, Yasin Bulut, Sait Cengiz Özsoy, Tamer İleri, Erdal Tunç ve Murat Kaya kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral İbrahim Özdem Koçer, tümamiraller Nihat Baran, Serhat Sözbir, tuğamiraller Neslim Eski, İbrahim Özdoğan, Tayfun Karataş ve Ali Tuna Baysal kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da Orgeneral İsmail Güneykaya, Tümgeneral Hüseyin Duman ile tuğgeneraller Mustafa Sadettin Karakan, Adem Akyüz, Hüseyin Sabri Akyol, Gürtaç Kayapınar, Levent Kefal ve Yavuz Matur kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.