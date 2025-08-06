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6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bahçeli: CHP’nin komisyona girmesi değerli

06 Ağustos 2025, Çarşamba
MHP lideri Devlet Bahçeli, ilk toplantısını gerçekleştiren komisyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin tutumunu değerlendirdi.

CHP’nin komisyona katılmasını olumlu bulan Bahçeli, buna karşı partinin komisyonun çalışma ilkeleri için yaptığı önerileri eleştirerek, “Süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksız” dedi. Komisyona katılmayan İYİ Parti’ye yüklenen Bahçeli, “Hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların ‘Biz komisyoncu değiliz’ zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    6.8.2025 07:23:54

    28 ŞUBAT Zalimi,müslüman ve Türk insanının düşmanı,emperyalistlerin uşağına bakın sen.Sahi baş örtüsü mağduru veya 28 Şubat zalimliğinden zarar görenelrden helallik istedimi bu hain.

Risale-i Nur Külliyatı

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