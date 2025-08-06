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6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İspanya: AB, İsrail'e karşı çok az şey yaptı ve harekete geçmekte çok geç kaldı

06 Ağustos 2025, Çarşamba 08:16
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'e karşı hareket etmekte çok geç kalmakla suçladığı Avrupa Birliğinin (AB), bu ülkeyle arasındaki ortaklık anlaşmasını hemen askıya almasını istedi.

Albares, İspanya'nın Onda Cero radyosuna verdiği demeçte, "AB, İsrail'e karşı çok az şey yaptı ve harekete geçmekte çok geç kaldı." dedi.

 

Avrupa'nın özel bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Albares, "AB'nin, insan haklarına ve devletlerin egemenliğine saygı temellerinde hareket edip, çatışmaları çözmek için savaş gibi mekanizmaların kullanılmasına karşı çıkması gerektiğinin" altını çizdi.

"İsrail'in Gazze'deki ablukasının devam etmesi halinde AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın hemen askıya alınması gerekir." diyen Albares, bu taleplerinin yerine getirilmesi için İspanya'nın AB içinde liderlik ettiğini belirtti.

Albares, "Gerçekçi ve kendi geleceğine karar veren bir Filistin devletine dayanan iki devletli çözüme alternatif yok. İsrail'i henüz tanımayan Arap ülkeleri de İsrail'i tanımalı. Ayrıca Hamas'ın, Filistin devletinin geleceğinin inşa edilmesinde iştiraki olmamalı." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'yi büyük bir mezarlığa dönüştürmekten başka bir amacı yok." diyen Albares, "Gazze'de insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor. İspanya, Gazze ve Batı Şeria'da yasa dışı bir ilhakı asla tanımayacaktır." diye konuştu.

Gazze'ye havadan yardım malzemeleri atılmasını "okyanusta bir damla" olarak nitelendiren Albares, "her şeye rağmen sadece bir bebeğin hayatının kurtarılmasına bile yardım edilmesinden memnuniyet duyacağını" ifade etti.

İspanyol bakan, "İsrail, Gazze'deki açlık nedeniyle yaşam ve ölüm üzerine tam bir kontrole sahip." dedi.

AA

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