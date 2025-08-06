Her gün 1 sınıf dolusu çocuk ölüyor

UNICEF, Gazze’deki gelişmelere ilişkin X resmî sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, çocukların bombardıman, açlık ve kıtlık ile temel hizmetlere ulaşım eksikliğinden öldüğüne dikkat çekti.

Gazze'deki doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu “Gazze’de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor.” ifadesi kullanılan açıklamada, her gün yaklaşık 28 çocuğun, 22 ayda ise 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı. Gazze’de çocukların acilen gıda, su, ilâç ve korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtilerek, “Şu an her şeyden çok ateşkese ihtiyaç var. Hemen şimdi!” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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