ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Dünya su iflasının eşiğinde

22 Ocak 2026, Perşembe 22:28
Birleşmiş Milletler’in yeni raporu, küresel ölçekte su krizinin geri dönülmez bir aşamaya yaklaştığını ortaya koydu. Raporda, Konya Ovası su iflasının en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan son rapor, dünyanın “küresel su iflası” olarak tanımlanan kritik bir döneme girdiğini ortaya koydu. Rapora göre suyun aşırı kullanımı ve kirletilmesi, milyarlarca insanı etkileyecek bir çöküş riskini beraberinde getirirken, toplumsal istikrar, gıda güvenliği ve barış da ciddî tehdit altında bulunuyor.

Sistem her an çökebilir

BM’ye bağlı Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü’nde görev yapan ve raporun başyazarı olan Prof. Kaveh Madani, birçok kritik su sisteminin fiilen iflas ettiğini belirterek, “Mesele son derece acil. Tüm sistemin ne zaman çökeceğini kimse bilmiyor” uyarısında bulundu.

Konya Ovası alarm veriyor

Raporda Türkiye’deki Konya Ovası, küresel su iflasının en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıktı. Yeraltı sularının aşırı kullanımı sonucu bölgede oluşan yaklaşık 700 obruğun, su krizinin en görünür sonuçları olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, uzun yıllardır süren kontrolsüz tarımsal sulamanın akiferlerin çökmesine ve toprağın aniden boşluklar oluşturarak çökmesine yol açtığını vurguladı.

Çözüm çağrısı

Raporda dünya genelinde tatlı suyun, doğal olarak yenilenme hızının çok üzerinde tüketildiği belirtildi. Büyük nehirlerin denize ulaşamaz hale geldiği, göllerin hızla küçüldüğü ve dünya nüfusunun yüzde 75’inin su açısından güvensiz bölgelerde yaşadığı kaydedildi. BM, çözüm için su kullanım haklarının yeniden düzenlenmesi, aşırı su tüketen tarım ve sanayi faaliyetlerinin sınırlandırılması ve daha verimli sulama sistemlerine geçilmesi çağrısında bulundu. 

