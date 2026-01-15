Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

Gazze Mahkemesi Vicdan Jürisi, 26 Ekim 2025’te İstanbul’da açıkladığı Nihaî Karar’da, işgalci devletin ve bu süreçte rol alan işbirlikçilerinin, devam eden soykırım ve buna bağlı ağır uluslararası suçlardan sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Kararda özellikle, “Açlığın silah olarak kullanılması, ekokırım (doğanın sistematik biçimde tahribi), konutların ve yaşam alanlarının yok edilmesi (domicide), sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, gazeteciler ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, sivil yaşamın sistematik biçimde ortadan kaldırılması” gibi fiillerin uluslararası hukuka göre ağır suçlar teşkil ettiği vurgulandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan Gazze Mahkemesi Nihaî Kararı’nın ilerleyen dönemde dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına, dışişleri bakanlarına, ulusal parlamentolarda gerçekleştirilecek oturumlara, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı uluslararası toplantılara sunulması planlanıyor. AA

