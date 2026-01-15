"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

15 Ocak 2026, Perşembe 09:40
Gazze Mahkemesi Vicdan Jürisi, 26 Ekim 2025’te İstanbul’da açıkladığı Nihaî Karar’da, işgalci devletin ve bu süreçte rol alan işbirlikçilerinin, devam eden soykırım ve buna bağlı ağır uluslararası suçlardan sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Kararda özellikle, “Açlığın silah olarak kullanılması, ekokırım (doğanın sistematik biçimde tahribi), konutların ve yaşam alanlarının yok edilmesi (domicide), sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, gazeteciler ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, sivil yaşamın sistematik biçimde ortadan kaldırılması” gibi fiillerin uluslararası hukuka göre ağır suçlar teşkil ettiği vurgulandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan Gazze Mahkemesi Nihaî Kararı’nın ilerleyen dönemde dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına, dışişleri bakanlarına, ulusal parlamentolarda gerçekleştirilecek oturumlara, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı uluslararası toplantılara sunulması planlanıyor. 

AA

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması başladı - İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    Direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi

    ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

    AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'e karşı birlik çağrısı

    ABD’den vatandaşlarına “derhal İran’ı terk edin” çağrısı

    ABD ile İran arasında kritik temas

    Emeklinin en zor kışı

    Beyaz Saray: Önce diplomasi

    Evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından rekor

    Bu çocuklar hepimizin

    İran'da artan gerilimden sonra Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına çıkarıldı

    İsrail ateşkes sonrası 2500 ev yıktı

    Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Demokrat Senatör Warner: ABD'de artan Müslüman ve Arap karşıtlığından Trump sorumlu

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı
    Genel

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.