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21 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Geçim iyice zorlaştı

20 Mart 2024, Çarşamba 23:13
NG Araştırma’nın anketine göre Türkiye genelinde vatandaşların artan fiyatlar karşısında belinin büküldüğü ve geçimin iyice zorlaştığı ortaya çıktı.

Aslan Özdemir - İstanbul

NG Araştırma halkın bakış açısından geçim şartlarını değerlendiren bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 20 Şubat – 11 Mart 2024 tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1737 kişinin katılımıyla Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, ev kiralarındaki artış katılımcıların %68’ini olumsuz yönde etkilerken, faturalardaki (elektrik, doğalgaz, su) artış ise katılımcıların %88’ini olumsuz yönde etkiledi. Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz yönde etkilenenlerin oranı %87. Ayrıca, katılımcıların %92’si gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtti. her 3 kiracıdan 2’si: ev kirası beklediğinden çok fazla. 10 kişiden 8’i birikim yapamıyor. Aylık gelirinin, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yaklaşık olarak her 2 kişiden 1’i. Her 3 kişiden 1’i, tek kişinin bile asgari maaşla geçinemeyeceğini, her 3 kişiden 2’si ise iki kişinin geçinemeyeceğini yani yeni bir hanede yeni bir aile kurulamayacağını belirtti.

Fiyat artışları vatandaşı zorluyor

Emeklilerin %86’sı, yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtti. 2001 yılında asgari ücretin 1,6 katı olan en düşük emekli maaşı, 22 yıl sonra net asgari ücretin 0,6 katına düştü. Her 10 kişiden 6’sı yapılan asgari ücret zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, 3’ü ise beklediği oranda bir zam olduğunu belirtti. Katılımcıların %37’si asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. %26’sı 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı %16. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise %7. Ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise %4. Yaklaşık olarak oranladığımızda her 3 kişiden 1’i, tek kişinin bile asgari maaşla geçinemeyeceğini belirtti. Ev kiralarındaki artış katılımcıların %68’ini olumsuz yönde etkilerken, faturalardaki (elektrik, doğalgaz, su) artış ise katılımcıların %88’ini olumsuz yönde etkiledi. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var. Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz yönde etkilenenlerin oranı ise %87. Ayrıca, katılımcıların %92’si gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtti.

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