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3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Biden: Bazı Avrupalı liderler Trump konusunda yardım istiyor

03 Temmuz 2025, Perşembe 12:14
Eski ABD Başkanı Joe Biden, ocakta görevden ayrıldığından bu yana mevcut Başkan Donald Trump yönetimi konusunda kendisinden yardım isteyen bazı Avrupalı liderlere tavsiyeler verdiğini belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği SHRM'nin düzenlediği konferansta konuşan Biden, Trump yönetimini değerlendirdi.

Eski ABD Başkanı Biden, kendi döneminde yapılan icraatlara ilişkin, "Ülkede değiştirdiğimi düşündüğüm ve fazlasıyla çaba harcadığım birçok şey süratle değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi döneminde NATO'nun önemli ölçüde güçlendirildiğini savunan Biden, "Bazı Avrupalı liderler telefon edip meseleye dahil olmamı istiyor." ifadelerini kullandı.

Joe Biden, meseleye dahil olamayacağını ancak liderlere tavsiyeler verdiğini kaydetti.

Ayrıca Biden, "ABD'nin dünya sahnesinden çekilmesinin yol açacağı riskler" konusunda uyarılarda bulundu.

AA

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