Hafız İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar dualarla uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ünlü Hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında vefat etti Hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar için uzun süre görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşar ve eşinin cenazesi, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı. Çiftin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı 1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birine, dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı. Ankara Radyosu'nda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzinlik görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı. Ankara Maltepe Camisi'nde 1974 yılında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı. Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın süre bu camide görev yaptı. 15 Temmuz'da ilk selayı o okudu 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu. Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırdı. AA

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