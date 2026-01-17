Hem izin veriyor, hem şikayet ediyor: Bu çelişki bitmeli

Ali Babacan, sanal bahisle mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: "Tek imzayla açtınız, tek imzayla kapatın."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu tehlikesine dikkat çekerek, “Çekin fişi, bitirin bu işi Sayın Erdoğan” çağrısında bulundu.

"Her cep telefonu kumarhane oldu"

Babacan, "Her cep telefonu kumarhane haline geldi" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çağrı yaparak, “Çekin fişi, bitirin bu işi Sayın Erdoğan” dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir imza ile sanal bahise son verebileceğini hatırlatan ve yöntemi de söyleyen Babacan, sosyal medya adreslerinden şu mesajı verdi: "Söyleye söyleye dilimizde tüy bitmişti. Nihayet anladınız galiba. Şimdi sıra icraatta… Çekin fişi, bitirin bu işi Sayın Erdoğan. Yasalı, yasa dışısı ayırt etmeden ama… Çözüm basit, yetki sizde. Tek imzayla önünü açtınız, tek imzayla kapatın."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde yaptığı konuşmada dijital çağda kumar ve bağımlılık tehdidine dikkat çekerek "Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis millî bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" demişti. “Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi” diyen Erdoğan, medya ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti.

Milli piyangonun sitesi sanal kumarhane olmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı konuşmasında da kumar konusu gündeme geldi. Özel, Milli Piyango’nun dijital platformlarında çok sayıda oyun bulunmasını eleştirerek, uygulamaların kumarı yaygınlaştırdığına dikkat çekti. "Milli Piyango’nun sitesi sanal kumarhane olmuş. Spor bahisleri hariç 119 ayrı oyun var. Misketten havai fişeğe kadar her şey kumar konusu. Bu rezalet de bu sefalet de Ak Parti’nin kara düzenidir!" diyerek sorumluluğun iktidara ait olduğu vurgulandı.

ANKARA - MEHMET KARA