DP GENEL BAŞKANI UYSAL, “DEMOKRAT PARTİ, ÜLKENİN HER DEMOKRAT RENGİNE İHTİYAÇ DUYAN BİR PARTİDİR. BU İHTİYAÇ, ASLEN ÜLKEMİZİN İHTİYACIDIR” DEDİ.

Demokratlara ihtiyaç var

Ülkenİn her demokrat rengine ihtiyaç olduğunu belirten Uysal, “Bu ihtiyaç, aslen ülkemizin ihtiyacıdır. Hep beraber yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hakk’ı tutup kaldıracağız; hakikati haykıracağız! Ben DP Genel Başkanı olarak, Kürt vatandaşlarıma, bu ülkeyi zengin ve huzurlu kılmak için ‘Size ihtiyacımız var’ diyorum.” İfadelerini kullandı.

Siyasette yeni dönem baş

Türkİye’de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Uysal, “Bu dönemin nefes ve kapsama alanının sınırlarını evrensel değerler, iki yüz yıllık demokrasi ve özgürlük mücadelemiz ve maşeri vicdan belirleyecektir. Bu yeni dönemin aktörleri haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlük kimden gelirse gelsin “Hak’ı tutup kaldıranlar olacaktır” şeklinde konuştu.

***

Her demokrat renge ihtiyaç var

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrat Parti, ülkenin her demokrat rengine ihtiyaç duyan bir partidir. Bu ihtiyaç, aslen ülkemizin ihtiyacıdır” dedi.

Afyonkarahisar Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından son günlerde çok konuşulan #Susamam etiketi ile açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin getirilerinden birinin; “gücü elinde bulunduranları eleştirme hakkı” olduğunun altını çizen Uysal, “Türkiye’de hakikat de acılar da mahallelere sıkışmış durumda! Siyasal bir kadastro geçmiş sanki hâkim siyasi aktörlerin kurtarılmış bölgeleri var! Her mahallenin kendi önceliği/öncelikleri var ve diğerlerine kör, sağır... Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi siyasal kimlik öncelikli olarak sınırları çizilmiş/çiziliyor... Ortak anlayış; herkes/her kesim birbirinin cellâdı. Adeta sırasını bekliyor diğerini yok etmek, ezmek, susturmak, dünyayı ve hayatı dar etmek için! Türk Demokrasisi’nin oksijeni tükenmek üzeredir. Demokratik tavır alanlarını genişleteceğimize her geçen gün, saat, dakika daha da daraltıyoruz. Demokrasi’nin özü açıkça eleştirebilme hakkıdır! Özellikle de gücü, icra yetkisini elinde bulunduranları eleştirebilme hakkıdır. Türkiye’nin enfekte olmuş siyasi iklimi, AKP iktidarına kendisine karşı yönelmiş her eleştiriyi ‘kriminalize etme’ imkânı sunuyor. Bu hal iklimi, havayı daha da zehirliyor. Bu iklim, temel hak ve hürriyetlerin sınırını AKP’nin kendi öncelikleri istikametinde çizmesine yol veriyor ve kapsama alanını sadece AKP aidiyetine indirgiyor” dedi.

Yeni bir dönem başlıyor

Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Uysal, “Bu dönemin nefes ve kapsama alanının sınırlarını evrensel değerler, iki yüz yıllık demokrasi ve özgürlük mücadelemiz ve mahşeri vicdan belirleyecektir. Bu yeni dönemin aktörleri maskesini takıp rollerini oynayan, yanlışta yarışan iktidar ve muhalefet unsurları olmayacaktır. Bu yeni dönem aktörleri, ne arkasını PKK’ya dayayan acıları, bu ülkenin evlatlarını siyasi amaçlarına katık yapan HDP, ne de işine geldi mi PKK ile müzakere yürüten, seçime 5 kala Öcalanlar’dan medet uman AKP olacaktır. Bu yeni dönemin aktörleri maskeli baloya son veren, evlatlarını arayan, ‘mahalle’ lerinin baskısını kırarak sesini de sözünü de yükselten Diyarbakır Anaları’dır! Bu yeni dönemin aktörleri haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlük kimden gelirse gelsin ‘Hak’ ı tutup kaldıranlar olacaktır!” şeklinde konuştu.

Hakk’ı tutup kaldıracağız

“Kürt vatandaşlarımız bu ülkenin asli sahipleridir” diyen Uysal, “Bu ülkede benim ne kadar hakkım varsa, Tayyip Erdoğan’ın ne kadar hakkı varsa, Kürt vatandaşlarımızın da o kadar hakkı vardır. Ne eksik, ne fazla. Kürt vatandaşlarımızın bu hakkı aynı zamanda onlara bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu vatanın benim kadar, Tayyip Erdoğan kadar sahibi olmaları, benim kadar sorumlulukları da var demektir. Bundan böyle Demokrat Parti’de teröre Kürt vatandaşlarımızla birlikte tavır koyacağız. Ve ülkemizin refahını, zenginliğini, huzurunu birlikte artırıp, paylaşacağız. Ben DP Genel Başkanı olarak, Kürtlere şunu vereceğim, bunu vereceğim, demiyorum. Ben Kürt vatandaşlarıma, ‘bu ülkeyi zengin ve huzurlu kılmak için ‘Size ihtiyacımız var’ diyorum. Demokrat Parti, ülkenin her demokrat rengine ihtiyaç duyan bir partidir. Bu ihtiyaç, aslen ülkemizin ihtiyacıdır. Hep beraber yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hakk’ı tutup kaldıracağız; hakikati haykıracağız!” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya