Hikmet Çetin, YİK üyeliğini kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na (YİK) bütün Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler dâvet edildi.

Birçok isim teklifi kabul ederken eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi. Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre Kararname ile, “millete ve devlete hizmeti geçmiş”, “bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla” oluşturulan Cumhurbaşkanlığı YİK’e hayatta olan bütün Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler dâvet edildi. Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman’a kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman’ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.