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3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hukukta çağın gerisindeyiz

03 Nisan 2025, Perşembe
Gazeteci yazar Murat Yetkin, siyasî gelişmeleri değerlendirdiği yazısında “Türkiye’de hukuk devleti düzeyi, hukukun üstünlüğü endeksi geriledi” dedi.

“İki yüz yıla hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü çabamızda gün itibarıyla geldiğimiz yeri anlatacak en ciddiyetsiz, en trajikomik örnek belki de alışveriş boykotunun da soruşturma konusu yapılması oldu” diyen Yetkin’in yetkinreport.com sitesinde yer alan yazısının bir bölümü şöyle:

“Nobel ödüllü romancımız Orhan Pamuk 27 Mart’ta birkaç Avrupa gazetesiyle birlikte T24’te yayınlanan yazısında “Sınırlı demokrasi de halkın en çok sevdiği ve gelecek seçimde en çok oyu alacak olan adayın hapse tıkılmasıyla sona eriyor” diye yazdı. Gelişmeler, hukuk devleti düzeyimizin de görülmemiş düzeylere gerilediğini gösteriyor.

Hukuk devleti ölçütü

Vahim durumu Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfının (TEPAV) son raporlarıyla ölçülebilir halde görebiliyoruz. Hukuk devleti düzeyimizi ve bunun hem demokrasi hem ekonomideki etkilerini TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak’ın iki yazısında bulabiliyoruz. Sak, 25 Şubat 2025’te “Türkiye’de hukuk daha da dip yapar mı?” yazısını yayınladığında henüz az önce saydığım gelişmeler yaşanmamıştı. Ama “Görünen köy kılavuz istemez” atasözümüzde olduğu gibi, İmamoğlu’na peşi sıra soruşturma ve davalar açılmaya başlamıştı. O yazıda Profesör Sak TEPAV’ın İsveç Merkezli Varieties of Democracy (V-Dem) ölçütlerine de bakarak çalıştığı bir grafiği da yayınlamıştı. Bu grafik 1900-2023 yılları arasında Türkiye’de Hukukun Üstünlüğü endeksini gösteriyordu.

Hukuk devleti ve sandık kaygısı

Güven Sak, önceki yazısından bir ay, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ertesi günü Ekonomim gazetesinde yayınladığı “Şimdi buradan nereye?” yazısındaysa Türkiye’nin çok partili rejime geçtiği 1946’daki kurmaca seçim deneyiminden bu yana ilk kez serbest seçimlerin, iktidarın kaybederse yönetimden ayrılacağı seçimlerin bir daha yapılıp yapılmayacağı endişesine kapıldığını yazdı.

Bu ciddi bir endişedir. Yine TEPAV’ın şu grafiği ise hukuk devleti, hukukun üstünlüğü göstergelerinin halkın mutluluğu cinsinden ifadesinde Türkiye’nin gerileme içinde olduğunu gösteriyor.”

Haber Merkezi

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