Üstad Bediüzzaman’ı tanıyan, Tosyalı Hulusi Ok ağabey vefat etti.

‘Son şahit’lerden olan Hulusi Ok, Tosya’da kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebedi aleme uğurlandı. Hulusi Ok, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetinde bulunmuş ve bir dönem şoförlüğünü de yapmıştı. Tosya, Bürnük Köylü olan Hulusi Ok, dün (22 Mart Pazartesi) öğle namazını müteakip Tosya’da defnedildi.

İstanbul - Seyhan Şentürk