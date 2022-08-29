BİR CUMHURBAŞKANI DANIŞMANININ DA ADININ KARIŞTIĞI RÜŞVET İDDİALARININ AYDINLATILMASI İÇİN SAVCILAR VE YARGI GÖREVE DAVET EDİLİYOR.

İŞ İNSANLARINDAN PARA İSTENMİŞ

Eski Bank Asya Yöneticisi ve SPK Başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın iş insanlarından para istediği iddiaları gündeme oturdu.

HÜRRİYET’E HABER YAPTIRILMIŞ

Yolsuzluk örgütünün, rahatsız olduğu iş insanları hakkında Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı’ya haber yaptırdığı belirtilirken, Danışman Taranoğlu iddialar sonrası “sağlık” gerekçesiyle görevi bıraktı. Partiler: “Yolsuzluk sistemi kuşatmış. Savcılar nerede?”

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İddialar örtülmesin, hukuk devreye girsin

Gündem suç örgütü lideri Sedat Peker’in twitter’dan yaptığı iddialarla kaynıyor. Peker, ‘’Nice haramzadenin delilli ispatlı suç örgütü ifşası’’ olarak isimlendirdiği iddialarının merkezinde ise Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu da var.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in dün Twitter’dan paylaştığı yolsuzluk iddialarının ardından suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan ana muhalefet lideri, “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Peker, kullandığı Deli Çavuş adlı Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımlarda eski Bank Asya Yöneticisi ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakcı’nın bir yolsuzluğa karıştığını, iş insanlarından para istediğini iddia etmişti. Peker, Adana merkezli yolsuzluk örgütünün, rahatsız oldukları iş insanları hakkında Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı’ya haber yaptırdığını öne sürmüştü. Sosyal medyada Hürriyet gazetesinin bundan birkaç saat sonra, internet sitesinde Burak Taşçı’nın sayfasında yer alan tüm yazıları kaldırdığı iddia edilse de internet arşivi sitesi archive.org’da, bu sayfanın önceden de boş olduğu görülüyor.

Sineren: İddialar doğru

Peker’in dünkü tweet’lerinde adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren, iddialara cevap verdi. Sedat Peker’in iddialarını doğrulayan Sineren, “Ben Sedat Peker’i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker’in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var.” dedi. Peker, tweetlerinde, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti.

Taşkesenlioğlu suç duyurusunda bulunmuştu

Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bu iddiaların ardından bir açıklama yapmadı.Taşkesenlioğlu hakkında kısa süre önce başka bir Twitter hesabı da mevzuata aykırı işlem iddiasında bulunmuş, Taşkesenlioğlu ise bunun bir iftira olduğunu söyleyerek 22 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu iddiaların içinde

Suç örgütü lideri Peker’in Deli Çavuş isimli Twitter hesabından paylaştığı AKP’li isimler ve Saray’daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili yazışmalar gündeme oturdu ve iddiaların odağındaki isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu idi. Peker, Taranoğlu’nu ‘’Hırsız Cumhurbaşkanı Danışmanı’’ olarak isimlendirirken, iddialarını ‘’Nice haramzadenin delilli ispatlı suç örgütü ifşası’’ olarak isimlendirdi.

Haber Merkezi

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SAVCILIK HAREKETE GEÇMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yeter artık! Savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli” açıklamasını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, teşkilatlarına gelen yolsuzluk iddialarının hepsinin genel merkeze yönlendirmesini istedi. Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Yeter artık! Savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli. 15 Şubat 2021’de açıkladığımız Temiz Siyaset Belgesi ile bu sistemik çürümeye karşı adımları kamuoyu ile paylaşmıştık. Acilen yapılması gerekenler konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum.”

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