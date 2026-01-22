İktidar bloku bildiğini okudu

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez emekli aylığına yapılan zammın az olduğunu savunarak, “Bu millete bin lirayı reva görüyorsunuz. Biz itiraz etmeye, emeklinin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Neden para vermediğinizi ve neden para vermek istemediğinizi milletimize ifşa edeceğiz. Bunca borç batağına batacaksınız, ne var ne yok satıp savacaksınız. Ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki ‘paramız yok” şeklinde konuştu. AA

