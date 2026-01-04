"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

İktidarı eleştirenlere ceza

04 Ocak 2026, Pazar 14:20
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün 2025 yılına ilişkin ceza istatistiklerini çarşamba günü kamuoyuyla paylaştı.

Taşcı’nın sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, RTÜK 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında iktidarı eleştiren yayıncılara toplam 52 ceza verdi. Bu yaptırımların parasal karşılığı ise 92 milyon 790 bin 898 TL oldu. İktidara yakın yayıncılara ise 2025 boyunca tek bir ceza bile uygulanmadığını belirten Taşcı, paylaşılan verilerin, RTÜK’ün cezaları fiilen “iktidarı eleştirenler” ve “iktidarı övenler” şeklinde bir ayrım üzerinden uyguladığını ortaya koyduğunu belirtti. Taşcı’nın açıkladığı “2025 RTÜK’ün Z Raporu”na göre, “iktidarın icraatlarını sorgulayan ve eleştiren” kanallara 29 program durdurma, 50 idari para cezası ve toplam 25 gün yayın durdurma kararı verildi. Bu yaptırımların toplam parasal karşılığı 92 milyon 790 bin 898 TL olarak hesaplandı. Raporda, iktidara yakınlığıyla bilinen yayıncılar açısından ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Taşcı, 2025 yılı boyunca iktidara yakın yayıncılara yönelik tek bir rapor hazırlanmadığını ve herhangi bir ceza uygulanmadığını söyledi. 

Haber Merkezi

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

