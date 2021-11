Kalıcı yaz saati uygulaması tüketimi arttırdı

Kalıcı yaz saati uygulamasının gerekçesi ‘enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak’ olduğu söylense de birçok uzman uygulamanın tüketimi arTtırdığı görüşünde.

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi. Cumhurbaşkanı kararında, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Albayrak tarafından kalıcı hale getirilen bu uygulamanın gerekçesi olarak “enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak” olduğu ileri sürülmüş olsa da birçok uzman aksi görüşte. Kalıcı yaz saati uygulaması bir işkenceye dönüştü. Yurttaşlar karanlığa uyanıyor, karanlıkta işlerine gidiyor ve yine hava karardığında evlerine dönüyor. Çocuklar karanlıkta okula gidip geliyor. Gün ışığından faydalanmanın güç hale geldiği bu uygulamaya tepkiler her geçen gün yükseliyor. Cumhuriyet’in haberine göre uygulamaya tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu anlamsız uygulama bitsin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları dile getirdi: Vatandaşlarımız yıllardır okul için, iş için, sevdiklerine ulaşmak için gece karanlığında yollara düşüyor. Bu anlamsız, faydasız uygulama bitsin. Gün aydın olsun.” Haberde uygulamayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle son haftalarda en çok ticari ilişkinin olduğu Avrupa ile 2 ila 3 saati bulan bir zaman farkı yaşanmaya başlandığını belirterek “Nüfus yoğunluğu ve üretimin daha fazla olduğu Türkiye’nin batısındaki yerleşim yerlerinde kalıcı yaz saati uygulaması adeta eziyete dönmüş durumda. Üstelik bu durum kış ayları boyunca sürecek. İktidar bu uygulamayı son 5 yıldır enerji tasarrufu olduğu gerekçesiyle sürdürüyor” dedi. Elektirik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ ise şunları ifade etti: “EMO’nun Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Aylık Elektrik İstatistikleri Raporu`ndaki çalışmasında, yaz saatinin kalıcı olarak uygulanmaya başlandığı 2016 ve 2017’nin ilk aylarında gereksiz bir elektrik tüketimine yol açtığı görülmektedir. Tüketim artışları hesaplandığında 2016’nın Kasım ayında yüzde 6.66; Aralık’ta yüzde 5.97 tüketim artışı kaydedildi. Aralık 2016 ve Ocak 2017’de Türkiye’nin elektrik ihtiyacının karşılanamadığı doğalgaz ve elektrik üretim krizi yaşanmıştır. Bu nedenle bu aylardaki tüketim artışları, elektrik verilemediği için baskılanmıştır. Buna rağmen tüketim artışı Ocak 2017’de de yüzde 5.75 olmuştur”

Haber Merkezi