Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Özgürlük, başkalarının kutsalına saldırma hakkını içermez

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hiç kimse, hiç bir kurum ya da kitlenin 'ifade özgürlüğü' söylemi arkasına sığınarak bir başkasının inancını, değerlerini, kutsal addettiklerini aşağılayamayacağını söyledi.

Çirkin provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor! LeMan Dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatürize edildiği iddiaları üzerine açıklama yapan Uysal, “İslâm dinine ve Peygamber Efendimize (asm), amentümüzün gereği hiç bir Peygambere (asm) yönelik açıkça hakaret içeren, aşağılayıcı, alaycı hiç bir ifadeyi hiç bir surette kabul etmedik, edemeyiz. İnanç özgürlüğünün, dinî sembollerin ve değerlerin ifade özgürlüğü kisvesi altında sistemli biçimde alaycı ve küçümseyici biçimde saldırıya maruz kalması, toplumsal barışa zarar vermekte, nefretin ve kutuplaşmanın önünü açmaktadır” dedi. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜNÜN SAYGINLIĞINI ZEDELEDİ Sosyal medya hesabından “Basın ve sanat özgürlüğü elbette korunmalıdır” diyen Uysal şunları söyledi: “Ancak bu özgürlük, başkalarının kutsalına saldırma hakkını içermez. Leman dergisinin bu hassasiyeti göz ardı etmesi, sadece inananları değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün saygınlığını da zedelemiştir. ‘Sehven’ diye tevil edilemeyecek kadar ciddi, toplumsal barışa verdiği zarar düşünüldüğünde 'suç' diyebileceğimiz bu eylem için ilgili karikatürün çizerini, derginin editörlerini, yayın yönetmenini esefle kınıyorum.” MEHMET KARA - ANKARA

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