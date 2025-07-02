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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede

02 Temmuz 2025, Çarşamba
Denizli Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Egecan Ormancı, TBMM’de görüşülen zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine imkan veren kanun teklifinin, çevreyi, tarımı ve mülkiyet hakkını yok sayarak yalnızca maden ve enerji şirketlerinin çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

Ormancı, açıklamasında, şunları söyledi: “Bu kanun teklifinde insan yoktur, çiftçi yoktur, tarım yoktur, doğal hayat ve yaban hayatı yoktur, ekosistem yoktur, sürdürülebilirlik yoktur. Kısa vadede sadece maden ve enerji şirketlerinin çıkarı vardır. Özellikle zeytinliklerin madenciliğe açılması, ormanlarda izin mekanizmasının gevşetilmesi, meraların enerjiye kurban edilmesi ve kaçak yapılara af getirilmesi gibi hususlar uzun vadeli kamu yararına aykırıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı bir çevre olmadan ekonomik kalkınma da sürdürülebilir olmayacaktır. Görüldüğü üzere teklif, çevre ve ekoloji açısından çok ciddi riskler ve sakıncalar barındırmaktadır. Ormanlardan zeytinliklere, meralardan korunan alanlara kadar birçok doğal ve tarımsal değer, bu düzenlemelerle madencilik ve enerji yatırımlarına feda edilmek istenmektedir. Bu yapılırken anayasanın çevreyi, ormanları ve tarım arazilerini korumaya yönelik hükümleri ile uluslararası çevre hukuku ilkeleri göz ardı edilmektedir. Teklif, bu haliyle yasalaşırsa, geri dönülemez çevresel tahribatlar meydana gelebileceği gibi hukuk devleti ilkesi de büyük zarar görecektir.”

Denizli - anka

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