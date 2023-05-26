O video yasaklandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı mitinglerinde izlettiği ve sonrasında montaj olduğunu söylediği video hakkında erişim engeli kararı getirildi.

Ankara Gazetecisi‘nin ulaştığı karara göre, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde kullandığı montaj görüntüleri paylaşan bir hesabın paylaşımının “kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu” gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. Karar, paylaşımın engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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