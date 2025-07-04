Mende'nin kalbinde uhuvvet sofrası

Uşak’a bağlı Mende Köyü’nün çam ormanlarında düzenlenen piknikte, Risale-i Nur dersleri, dualar, ilâhîler ve ikramlarla dolu unutulmaz anlar yaşandı.

Muzaffer Karahisar - Uşak

Mende, Uşak’a 8 km mesafede, Uşak Üniversitesi karşısında, ormanlarıyla, bağ ve bahçeleriyle, havasıyla, suyuyla, ekmeğiyle meşhur güzel, şirin, nurlu bir köy. O köyün güler yüzlü insanlarının cömertlik, misafirperverlik, ikram severlik gibi vasıfları öne çıkar.

HER AKŞAM DERS VAR

İnançlı, imanlı, kültürlü insanları, mütevazı gelenekleri ve güzel hasletleriyle tanınan Mende sakinleri, günlük tarla, bahçe, çarşı işlerinden sonra her akşam mutad Risale-i Nur derslerine katılırlar.

ÇAM KOKULU KÖŞK

Köyün mesirelik alanı, orman içinde, yakın mesafede yer alır. Yolu, çevresi, mescidi, çeşmesi ile oturmaya ve dinlenmeye elverişli çam kokulu bir köşk gibidir. Tefekkür ve huzur için, tatlı, hoş, âsûde bir mekândır. Piknik günü, çok sayıda kadın, erkek ve çocuk, çam ağaçlarının koyu gölgesinde ayrı ayrı toplandık. Çocuklar için oyun alanları ve araçlara park için her yer müsaitti. Ormanın nezih havasında hafiften esen rüzgârın ferahlatıcı serinliğinde, çamların hışırtısı, kuş sesleri ve cırcır böceklerinin latif terennümlerini dinleyerek sabah kahvaltısı yaptık. O köylü annelerin hazırladığı mis kokulu Mende ekmeği, haşhaşlı peksimet ve doğal gıdalardan seçilmiş çeşitli kahvaltılıklar ve program boyunca ara vermeden içilen demli çaylar…

AÇIK HAVA DERSLERİ

Prof. Dr. Abdullah Tahsin Tola, Risale-i Nur mesleği hakkında karşılıklı sohbet şeklinde bilgiler, esaslar, düsturlar gibi konuları misaller vererek izah etti. Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurların iman hakikatlerine insanlığın ihtiyacı olduğunu ifade ederek hakikatlerin akla, kalbe hitap etiğini ifade ettikten sonra meslek ve meşrep hususlarını ayrıntılı olarak açıkladı. Dost, kardeş, talebe olmanın esaslarını anlattı. Dinleyenlerin soruları cevaplandırdı. Herkesin dikkatle ve iştiyakla dinlediği, söz alıp katıldığı açık hava sohbeti çok istifadeli oldu.

KÂİNATI TEFEKKÜR

Hasan Hüseyin Meriç, Risale-i Nurdan insanın mahiyeti, yaratılış gayesi, vazifesi, kainattaki nizam ve intizamın Rabbimizin varlığının ve birliğinin delilleri olduğunu izah ve ispat eden misaller verdi. Okunan hakikatler, verilen örneklerle İlâhî kudret mu’cizelerini, gökyüzündeki intizam ve etrafımızda güzelliklerle süslenmiş, İlâhî nimetlerle dolu arzı tefekkür etme imkânı bulduk. Rabbimizin ihsanlarını, ikramlarını, isimlerinin tecellîlerini ve tezahürlerini bir kez daha idrak ettik.

DUA SESLERİ DAĞLARDA YANKILANDI

Uşak’tan Mesut Karabacak kardeş, güzel sesiyle, müzikal enstrümanlarıyla ve koro ekibiyle ilâhiler seslendirerek piknik programının gözdesi oldu. Herkesin takdirini kazandı. Mesut Karabacak’ın, ses cihazlarıyla okuduğu yemek duaları, ezanlar, namaz tesbihatları, Kur’ân tilavetleri, marşlar ve ilâhiler dağlarda yankılandı. Güzel sesiyle kulaklara ve kalplere bıraktığı hoş nağmeler sürur ve sevinç verdiği gibi hüzünlendirdiği de oluyordu. Program akışımız, dersler, ikramlar, ezan ve namaz vakitleri, serbest zaman faaliyetleriyle çok güzel geçti. Bereketli bir gününün sonunda bu manevî iklimden, hoş sedalar, tatlı sohbetler kaldı hatıralarımızda...

MENDE’NİN ÂLİMLERİ

Mende köyünün insanları her sohbette Risale-i Nurdan hikmetli sözler, vecizeler, hakikatler anlatırlar. Köyün sakinlerinden Mevlüt Karadedeli ise at üzerinde ormanlık alanlarda dolaşırken Kur’ân’dan, Cevşen’den ve Risale-i Nur’dan dualar okuyarak tabiatı temaşa ve tefekkür eder. Onun bu duaları bazen bir saati bulur. Yine atla seyahat ederken, bir videoda şöyle sesleniyor: “Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl, İslâmiyet’e maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur’ân’a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hâdim olan ve İslâmiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı! Kur’ân’a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mu’cize-i manevîsi olan Nur Risalelerini mütalaa etmeye çalış…” Risale-i Nurlar hakkında lisanı anlaşılmaz gibi ileri, geri fikir serdedenlerin, O köyün eli nasırlı münevverlerinin rahle-i tedrisinde oturup Kur’ân’ın ulvî hakikatleri olan Risale-i Nurları sormaları gerekir.

GÜNÜN SONU

Bereketli geçen günün sonunda herkes yaşadığı muhteşem anlardan, maddî-manevî ziyafetlerden memnundu. Mende ormanlarında müstesna zamanlardan bir an yaşadık. Kâinat kitabını okumaya, anlamaya ve tefekkür etmeye çalıştık. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, orman çiçekleri, hava zerreleri, tabiatta her şey kendi lisanıyla konuşuyordu. Güneş batı ufkuna kızıllıklarla inerken veda akşamını haber veriyordu. Nurlu, huzurlu, sürurlu bir günün sonunda geride kalan o güzel zamanlara selam, dua ve muhabbetle veda ederek ormandan ayrıldık.