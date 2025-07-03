İstanbul su krizi tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz sıcaklarının etkisiyle artan su tüketimi nedeniyle yurttaşlara tasarruf çağrısı yaparken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediğini duyurdu.

Kurum, su kaynaklarının iklim değişikliği, yağış azlığı ve nüfus artışı gibi etkenlerle baskı altında olduğunu belirtti. Ancak İstanbul’un su güvenliğini sağlayan bürokratların bir kısmı hâlâ ev hapsinde. BirGün’ün aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında 26 Nisan’da düzenlenen “ikinci dalga” operasyonunda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy hakkında adlî kontrol kararı verildi. Şafak Başa ve Adem Şanlısoy için ev hapsi uygulanırken, Begüm Çelikdelen belirli günlerde imza atıyor. Aradan geçen 65 güne rağmen ev hapsi tedbiri kaldırılmadı. Haber Merkezi

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