"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

İstanbul su krizi tehlikesiyle karşı karşıya

03 Temmuz 2025, Perşembe 23:05
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz sıcaklarının etkisiyle artan su tüketimi nedeniyle yurttaşlara tasarruf çağrısı yaparken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediğini duyurdu.

Kurum, su kaynaklarının iklim değişikliği, yağış azlığı ve nüfus artışı gibi etkenlerle baskı altında olduğunu belirtti. Ancak İstanbul’un su güvenliğini sağlayan bürokratların bir kısmı hâlâ ev hapsinde. BirGün’ün aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında 26 Nisan’da düzenlenen “ikinci dalga” operasyonunda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy hakkında adlî kontrol kararı verildi. Şafak Başa ve Adem Şanlısoy için ev hapsi uygulanırken, Begüm Çelikdelen belirli günlerde imza atıyor. Aradan geçen 65 güne rağmen ev hapsi tedbiri kaldırılmadı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul su krizi tehlikesiyle karşı karşıya

    Görür: Gemlik muhakkak taşınmalı

    " Gazze'nin tamamını işgal etmeli, insani yardımları durdurmalı "

    ''İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu'' - "Cezasız bırakılan soykırım, tekrarlanır"

    Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kursk bölgesinde öldü

    İzmir BB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi

    Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı

    İzmir'de şimdi de Çeşme ve Ödemiş... Yangınlara müdahaleler sürüyor - 3 ilde 184 konut hasar gördü

    TÜİK'e göre enflasyon %35,05, ENAG'a göre ise %68,68 - Kira artış oranı %43,23 oldu - Memur maaşları netleşti

    Biden: Bazı Avrupalı liderler Trump konusunda yardım istiyor

    Kaçkar Dağları'nın zirvesinde uçak düştü: Pilot öldü, 1 kişi yaralandı

    İzmir’de yangın bilançosu: 110 konut ağır hasarlı

    Hadis âlimleri İstanbul’da buluştu

    New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday kazandı

    STK’lar: Abluka kaldırılsın

    Bazı yangın bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı

    Japonya'da 11 günde 911 deprem oldu

    İran Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.