Hadis âlimleri İstanbul’da buluştu

İstanbul’da 13 gün süren “Sahih-i Buharî Hadis Okumaları Meclisi” programında, 1500 katılımcıya belge verildi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Siraç Yayınevi öncülüğünde, İsmailağa cemaatinin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu hatırasına düzenlenen ve 17 Haziran’da başlayan “Sahih-i Buharî Hadis Okumaları Meclisi” Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisinde gerçekleştirilen icazet merasimiyle tamamlandı. Program boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda din adamı ve akademisyen, sünnetin korunması, hadis ilminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine görüşlerini paylaştı. Program, Sahih-i Buharî’nin son sayfasının Suriyeli âlim Muhammed Mucir el-Hatib tarafından okunmasıyla sona erdi. AA

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